Naukowcy odkryli potencjalne jezioro błotne na Marsie

Naukowcy znaleźli dowody na to, co ich zdaniem było niegdyś jeziorem błotnym na Marsie, co może dostarczyć cennych wskazówek w poszukiwaniu śladów przeszłego życia na planecie. Badanie skupiło się na Hydraotes Chaos, regionie chaosu na Marsie, który składa się z gór, kraterów i dolin. Naukowcy przeanalizowali zdjęcia wykonane przez należącą do NASA sondę Mars Reconnaissance Orbiter i zidentyfikowali płaski obszar w obrębie Hydraotes Chaos, na którym widoczne były oznaki bulgotania osadów i błota spod powierzchni.

Badanie sugeruje, że około 3.4 miliarda lat temu system warstw wodonośnych w Hydraotes Chaos załamał się, co doprowadziło do ogromnych powodzi, które pozostawiły na powierzchni duże ilości osadów. Osad ten, jeśli zostanie dokładnie zbadany, może potencjalnie zawierać biosygnatury przeszłego życia na Marsie. Naukowcy uważają, że osad w jeziorze błotnym powstał około 1.1 miliarda lat temu, długo po tym, jak prawdopodobnie zniknęły wody gruntowe Marsa, a planeta stała się niegościnna.

W przyszłości naukowcy mają nadzieję dokładniej zbadać starożytne jezioro błotne, aby ustalić, kiedy Mars mógł nadawać się do zamieszkania i potencjalnie gościć życie. Centrum badawcze Ames NASA opracowuje instrument o nazwie EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), który można wykorzystać do testowania skał pod kątem biomarkerów, zwłaszcza lipidów. Rozważa się zabranie EXCALIBR-u na przyszłą misję NASA na Księżyc lub Marsa, przy czym Hydraotes Chaos będzie potencjalnym miejscem lądowania tego instrumentu.

Badania te rzucają nowe światło na możliwość istnienia życia na Marsie i podkreślają znaczenie dalszych badań i analizy terenu Marsa. Oferuje ekscytujące perspektywy dla przyszłych misji mających na celu odkrycie tajemnic Marsa i potencjalnych oznak przeszłego życia.

