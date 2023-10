Innowacyjny przełom: programowalne włókno otwiera nowe możliwości w tekstyliach

By

Przełomowy rozwój dokonany przez zespół z MIT, FibeRobo, wprowadził programowalne włókno, które może zrewolucjonizować przemysł tekstylny. Włókno to, zwane aktywowanym termicznie elastomerem ciekłokrystalicznym (LCE), może umożliwić ciche i responsywne interakcje ze zmieniającymi kształt interfejsami osadzonymi w tekstyliach.

W przeciwieństwie do poprzednich włókien zmieniających kształt, FibeRobo nie wymaga wbudowanych czujników ani skomplikowanych komponentów. Zamiast tego kurczy się w odpowiedzi na wzrost temperatury i samoczynnie się odwraca, gdy temperatura spada. Tę wyjątkową funkcjonalność można osiągnąć poprzez połączenie włókna z przewodzącą nicią, co pozwala na cyfrową kontrolę nad kształtem tkaniny poprzez zastosowanie prądu elektrycznego.

Rozwój FibeRobo uwzględnia ograniczenia obecnych włókien zmieniających kształt, które ograniczały się głównie do ustawień eksperymentalnych. Na przykład istniejące włókna mogą przestać działać już po kilku czynnościach, mieć ograniczone możliwości kurczenia się i brak zdolności do samoodwrotu. Inne alternatywy, takie jak urządzenia zasilane pneumatycznie, wymagają użycia sprężarek powietrza.

Naukowcy z MIT wykorzystali elastomer ciekłokrystaliczny, który składa się z cząsteczek, które przepływają jak ciecze, ale układają się w okresowe układy kryształów. Integrując te struktury krystaliczne w elastyczną sieć, udało im się stworzyć włókno, które kurczy się po podgrzaniu i rozciąga się z powrotem do swojej pierwotnej długości po ochłodzeniu.

Co najważniejsze, badacze byli w stanie precyzyjnie kontrolować właściwości włókna, takie jak grubość i temperatura, w jakiej się ono uruchamia, dzięki starannie zaprojektowanej kombinacji substancji chemicznych. Ta przełomowa metoda przygotowania pozwala na produkcję włókna LCE odpowiedniego do tkanin użytkowych i bezpiecznego dla ludzkiej skóry, co było kamieniem milowym, który nie był możliwy w przypadku poprzednich włókien LCE.

Aby przezwyciężyć wyzwania produkcyjne, zespół opracował maszynę wykorzystującą części wydrukowane w 3D i wycięte laserowo, a także podstawową elektronikę. Proces obejmuje ogrzewanie żywicy LCE, wytłaczanie jej przez dyszę, utwardzanie promieniami UV, powlekanie olejem i na koniec wykorzystanie proszku w celu ułatwienia jej integracji z maszynami do produkcji tekstyliów. Co ciekawe, cały ten proces trwa tylko jeden dzień i pozwala uzyskać około jednego kilometra użytecznego włókna.

FibeRobo nie tylko demonstruje potencjał do powszechnych zastosowań w przemyśle tekstylnym, ale także oferuje korzyści pod względem przystępności cenowej. Włókno można wyprodukować już za 20 centów za metr, co czyni go około 60 razy tańszym niż dostępne na rynku włókna zmieniające kształt.

Ta przełomowa technologia pokazała już swój potencjał poprzez stworzenie kurtki kompresyjnej dla psa o imieniu Profesor. Odbierając sygnał Bluetooth ze smartfona, kamizelka jest w stanie „przytulić” psa, zapewniając mu komfort i łagodząc lęk separacyjny.

Implikacje FibeRobo wykraczają poza tekstylia, a badacze przewidują jego zastosowanie w różnych innych dziedzinach, od robotyki po opiekę zdrowotną. Dzięki swojej cichej i responsywnej naturze to programowalne włókno otwiera nowy obszar możliwości, zmieniając sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z przedmiotami codziennego użytku.

FAQ:

P: Co to jest FibeRobo?

Odp.: FibeRobo to programowalne włókno opracowane przez interdyscyplinarny zespół MIT, które kurczy się w odpowiedzi na wzrost temperatury i samoczynnie się odwraca, gdy temperatura spada.

P: Czym FibeRobo różni się od poprzednich włókien zmieniających kształt?

Odp.: FibeRobo nie wymaga wbudowanych czujników ani skomplikowanych komponentów. Można go uruchamiać elektrycznie za pomocą przewodzącej nici, co zapewnia cyfrową kontrolę nad kształtem tkaniny.

P: Jakie są zalety FibeRobo w porównaniu z istniejącymi alternatywami?

Odp.: FibeRobo rozwiązuje ograniczenia obecnych włókien zmieniających kształt, oferując znaczne możliwości skurczu, samoodwracalność i cichą pracę. Jest także tańszy, kosztuje zaledwie 20 centów za metr.

P: Jakie są potencjalne zastosowania FibeRobo?

Odp.: FibeRobo ma wpływ na tekstylia, robotykę, opiekę zdrowotną i nie tylko. Można go używać do tworzenia obiektów interaktywnych i adaptacyjnych, poprawiających doświadczenia użytkowników w różnych domenach.