NIST opracowuje najnowocześniejszą kamerę nadprzewodzącą o niespotykanej rozdzielczości

Naukowcy z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) dokonali znaczącego przełomu w technologii obrazowania, tworząc nadprzewodzącą kamerę o zdumiewającej rozdzielczości 400,000 400 pikseli. To niezwykłe urządzenie, które może pochwalić się XNUMX razy większą liczbą pikseli niż jakikolwiek inny aparat tego typu, może zrewolucjonizować badania naukowe i obrazowanie biomedyczne.

Wykorzystując technologię nadprzewodnictwa, kamery te mogą rejestrować niezwykle słabe sygnały świetlne emitowane przez odległe ciała niebieskie lub analizować określone obszary ludzkiego mózgu. Dzięki większej liczbie pikseli naukowcy przewidują szeroką gamę nowych zastosowań w różnych dziedzinach nauki.

Kamera opracowana przez NIST składa się z siatki ultracienkich przewodów elektrycznych schłodzonych do temperatury bliskiej zeru absolutnego. Ta niska temperatura umożliwia ciągły przepływ prądu bez żadnego oporu, dopóki foton nie uderzy w jeden z drutów. W tym konkretnym miejscu nadprzewodnictwo zostaje zakłócone, co umożliwia wykrycie padającego fotonu. Łącząc lokalizacje i intensywności wielu fotonów, powstaje szczegółowy obraz.

Wczesne wersje kamer nadprzewodzących ograniczały się do zaledwie kilku tysięcy pikseli, co czyniło je niepraktycznymi w wielu zastosowaniach. Główną przeszkodą w zwiększaniu liczby pikseli było wyzwanie związane z podłączeniem każdego piksela do linii odczytu kamery, ponieważ elementy nadprzewodzące wymagają bardzo niskich temperatur pracy.

Aby pokonać tę przeszkodę, zespół badawczy NIST wraz ze swoimi współpracownikami z Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA i Uniwersytetu Colorado Boulder obmyślili sprytne rozwiązanie. Zintegrowali sygnały z wielu pikseli z kilkoma przewodami odczytującymi temperaturę pokojową. Działając przy prądzie tuż poniżej ich maksymalnego progu, nadprzewodnictwo zostaje zakłócone, gdy foton uderza w piksel. Powstały sygnał elektryczny jest natychmiast wykrywany, co pozwala na szybkie przechwytywanie obrazu.

Konstrukcja nowej kamery wykorzystuje przecinające się układy nadprzewodzących nanodrutów, co przypomina grę w kółko i krzyżyk. Każdy piksel reprezentuje odrębny obszar na przecięciu pionowych i poziomych nanodrutów. Mierząc jednocześnie sygnały z całego rzędu lub kolumny pikseli, badacze znacznie zmniejszyli liczbę niezbędnych przewodów odczytowych.

Ten przełom umożliwił zespołowi szybkie zwiększenie liczby pikseli z 20,000 400,000 do zdumiewających XNUMX XNUMX w ciągu kilku tygodni. Skalowanie technologii do kamer mających dziesiątki, a nawet setki milionów pikseli wydaje się całkowicie wykonalne.

W nadchodzącym roku badacze skoncentrują się na zwiększeniu czułości kamery, aby wychwytywała niemal każdy nadchodzący foton. Dzięki temu udoskonaleniu kamera będzie doskonale radziła sobie z zadaniami przy słabym oświetleniu, takimi jak obrazowanie słabych galaktyk lub odległych planet, co przyczyni się do obliczeń kwantowych opartych na fotonach i wesprze badania biomedyczne poprzez wykorzystanie światła bliskiej podczerwieni do wizualizacji tkanki ludzkiej.

Dzięki przełomowej pracy zespołu NIST przyszłość kamer nadprzewodzących o wysokiej rozdzielczości wygląda wyjątkowo obiecująco.

