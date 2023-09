Rzadko znaleziony szkielet dinozaura sprzed 150 milionów lat zostanie sprzedany na aukcji w Paryżu

Dobrze zachowany szkielet kamptozaura, pieszczotliwie nazywany Barry, zostanie wystawiony na aukcji w Paryżu w przyszłym miesiącu. Dinozaur odkryty w Wyoming w USA w latach 1990. XX wieku został początkowo odrestaurowany przez paleontologa Barry'ego Jamesa w 2000 r., stąd jego nazwa. Niedawno włoskie laboratorium Zoic nabyło szkielet i przeprowadziło dalsze prace konserwatorskie. Mierzący 2.10 m wysokości i 5 m długości Barry jest wyjątkowo nienaruszonym okazem, z zachowanym 90% czaszki i 80% całego szkieletu.

Według licytatora hotelu Drouot, Alexandre'a Giquello, kompletność Barry'ego sprawia, że ​​jest to niezwykle rzadkie znalezisko. Okazy dinozaurów na rynku dzieł sztuki są rzadkie, a każdego roku na całym świecie odbywa się tylko niewielka sprzedaż. W kwietniu tego roku złożony szkielet gigantycznego Tyrannosaurus Rex, składający się z 293 kości uzyskanych od trzech różnych T-Rexów, został sprzedany na aukcji w Zurychu za 9.4 miliona dolarów. Świadczy to o dużym zainteresowaniu i wartości, jaką przywiązuje się do takich skamieniałości.

Kamptozaur był dużym dinozaurem roślinożernym żyjącym od późnej jury do wczesnej kredy. Przy przewidywanej cenie aukcyjnej Barry'ego wynoszącej do 1.2 miliona euro (1.98 miliona dolarów), jego rzadkość i wyjątkowe zachowanie przyczyniają się do jego wartości. Ta wyprzedaż stanowi okazję dla entuzjastów i kolekcjonerów paleontologii do zdobycia niezwykłego fragmentu historii naturalnej. Szkielet zostanie wystawiony publicznie przed aukcją, dzięki czemu zainteresowani będą mogli podziwiać ten cud sprzed 150 milionów lat.

