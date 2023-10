Astronomowie wykryli najodleglejszy szybki rozbłysk radiowy, rzucający światło na brakującą materię Wszechświata

By

Zespół astronomów dokonał ekscytującego odkrycia – twierdzą, że wykryli najdalszy szybki rozbłysk radiowy, jaki kiedykolwiek zaobserwowano. Uważa się, że rozbłysk, który po raz pierwszy został wykryty w czerwcu 2022 roku przez teleskop Australia Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), pochodzi z grupy łączących się galaktyk. Szacuje się, że energia uwolniona podczas tego kosmicznego zdarzenia odpowiada całkowitej emisji Słońca z 30 lat, skondensowanej w ułamku milisekundy.

Wykorzystując szereg anten podłączonych do radioteleskopu, badacze byli w stanie zawęzić źródło rozbłysku radiowego. Następnie wykorzystali Bardzo Duży Teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego do poszukiwania galaktyki, z której pochodzi rozbłysk. Odkrycie to stanowi pierwszy raz, kiedy stwierdzono, że rozbłysk tego rodzaju jest zarówno starszy, jak i położony dalej niż jakikolwiek wcześniej wykryty szybki rozbłysk radiowy.

Szybkie rozbłyski radiowe, czyli krótkotrwałe impulsy intensywnej emisji radiowej, od lat stanowią zagadkę dla astronomów. Chociaż do tej pory zidentyfikowano około 50 obiektów, naukowcy uważają, że na odkrycie czekają tysiące kolejnych. Co więcej, badanie sugeruje, że rozbłyski te mogą dostarczyć cennych informacji na temat pomiaru masy Wszechświata.

Obecne metody stosowane do szacowania masy Wszechświata dały sprzeczne wyniki, które podważają standardowy model kosmologii. Jednak badacze stojący za tym odkryciem sugerują, że badanie szybkich rozbłysków radiowych może pomóc w uzupełnieniu brakujących elementów układanki. W szczególności obserwując te rozbłyski naukowcy mogą zmierzyć „brakującą” materię pomiędzy galaktykami i uzyskać dokładniejsze zrozumienie masy Wszechświata.

Według profesora Ryana Shannona, współkierownika badania, brakuje ponad połowy oczekiwanej normalnej materii we wszechświecie. Uważa się, że materia ta znajduje się w przestrzeni pomiędzy galaktykami, ale jej rozproszony i gorący charakter utrudnia wykrycie jej za pomocą konwencjonalnych technik. Odkrycia zespołu pokrywają się z pracami zmarłego australijskiego astronoma Jean-Pierre'a Macquarta, który w 2020 roku wykazał, że bardziej odległe szybkie rozbłyski radiowe ujawniają rozproszone gazy pomiędzy galaktykami.

To najnowsze odkrycie potwierdza występowanie szybkich rozbłysków radiowych w kosmosie i podkreśla ich potencjalne znaczenie dla badania struktury Wszechświata. Zespół przyznaje jednak, że obecna generacja teleskopów może osiągać granice w wykrywaniu bardziej odległych rozbłysków. W przyszłości do odkrycia tajemnic tych kosmicznych zjawisk potrzebne będą potężniejsze urządzenia.

