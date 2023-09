Spirala Fibonacciego używana do nawigacji na Księżycu

By

Naukowcy opracowali nową metodę nawigacji Księżyca, wykorzystując spiralę Fibonacciego do obliczenia optymalnych parametrów systemu podobnego do GPS na Księżycu. Innowacyjne podejście pomaga zmodernizować nawigację pojazdów księżycowych, oferując dokładniejsze mapowanie w oparciu o unikalny elipsoidalny kształt Księżyca.

Kamilla Cziráki, studentka geofizyki na Uniwersytecie Eötvös Loránd, współpracowała z profesorem Gáborem Timárem nad zastosowaniem metodologii matematyka Fibonacciego w celu dostosowania ziemskiego systemu GPS do Księżyca. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie Acta Geodaetica et Geophysica.

Gdy ludzkość przygotowuje się do powrotu na Księżyc, główny nacisk kładziony jest na znalezienie metod nawigacji księżycowej. Jest prawdopodobne, że przyszłe pojazdy księżycowe będą wspomagane przez system nawigacji satelitarnej podobny do GPS na Ziemi. Jednakże obecne systemy GPS nie uwzględniają kształtu naszej planety, lecz zamiast tego wykorzystują elipsoidę rotacyjną, która najlepiej pasuje do geoidy.

Aby zastosować oprogramowanie GPS na Księżycu, należy zdefiniować określone parametry. Ważnymi czynnikami są kształt elipsoidy, który najlepiej pasuje do powierzchni Księżyca, oraz półoś wielka i półmała. Kształt Księżyca nie jest idealnie kulisty, ale można go przybliżyć jako obracającą się elipsoidę.

W swoich badaniach Cziráki i Timár obliczyli parametry wirującej elipsoidy, które najlepiej pasują do teoretycznego kształtu Księżyca, korzystając z bazy danych zwanej selenoidem księżycowym. Wykorzystali kulę Fibonacciego do rozmieszczenia punktów próbkowania na powierzchni Księżyca, stopniowo zwiększając liczbę punktów próbkowania, aby ustabilizować wartości parametrów.

Wybrano spiralę Fibonacciego, metodę opracowaną przez matematyka Leonarda Fibonacciego, ponieważ można ją zaimplementować za pomocą prostego kodu i zapewnia dokładne wyniki. Metodę tę zastosowano również do Ziemi, rekonstruując dobre przybliżenie elipsoidy WGS84 używanej przez GPS.

To nowe podejście do nawigacji księżycowej jest obiecujące dla przyszłych misji eksploracyjnych Księżyca, zapewniając bardziej precyzyjne mapowanie w oparciu o unikalny kształt Księżyca. Stanowi znaczący krok w modernizacji systemów nawigacji pojazdów księżycowych i poprawie naszej wiedzy o powierzchni Księżyca.

Odniesienie: „Parametry najlepiej dopasowanej elipsoidy księżycowej w oparciu o model selenoidu GRAIL” autorstwa Kamilli Cziráki i Gábora Timára, 27 czerwca 2023 r., Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w