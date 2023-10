Astronomowie odkryli tajemniczy wybuch fal radiowych sprzed 8 miliardów lat

Niedawny raport CNN.com ujawnia, że ​​astronomowie dokonali fascynującego odkrycia – wykrycia tajemniczego wybuchu fal radiowych, których dotarcie do Ziemi zajęło oszałamiające 8 miliardów lat. Te szybkie błyski radiowe (FRB) są nie tylko niewiarygodnie odległe, ale także niezwykle energetyczne.

FRB to intensywne wybuchy fal radiowych trwające zaledwie milisekundy. Ich pochodzenie pozostaje w dużej mierze nieznane, ale uważa się, że są to pozagalaktyczne, przejściowe błyski fal radiowych. Zaobserwowano, że niektóre FRB mają różny czas trwania, przy czym niektóre wykazują podbłyski trwające zaledwie mikrosekundy, podczas gdy inne mogą utrzymywać się przez kilka sekund.

Najnowsze zaobserwowane FRB, znane jako FRB 20220610A, zostało zlokalizowane w złożonym układzie galaktyk macierzystych z wartością przesunięcia ku czerwieni wynoszącą 1.016 ± 0.002. Źródło tych FRB od dawna jest przedmiotem spekulacji i teorii, a niektóre sugerują, że mogą być wynikiem zderzeń pulsarów z asteroidami w odległych układach gwiazdowych.

Astronomowie polegali na radioteleskopach, takich jak ASKAP w Australii Zachodniej, aby śledzić i badać te nieuchwytne kosmiczne rozbłyski. Macierz ASKAP odegrała kluczową rolę w wykryciu FRB z czerwca 2022 r., pomagając naukowcom określić jego pochodzenie. Dalsze obserwacje przy użyciu Bardzo Dużego Teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego ujawniły, że galaktyka źródłowa FRB jest starsza i dalej od jakiegokolwiek innego wcześniej odkrytego źródła FRB, prawdopodobnie będąc częścią łączącej się grupy galaktyk.

Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego odkryli interesujące podobieństwa między FRB a zjawiskami naturalnymi, takimi jak trzęsienia ziemi i rozbłyski słoneczne. Chociaż FRB wykazują znaczne różnice w porównaniu z rozbłyskami słonecznymi, mają zauważalne podobieństwa z trzęsieniami ziemi. Odkrycie to potwierdza teorię, że FRB są powodowane przez „trzęsienia gwiazd” występujące na powierzchni gwiazd neutronowych. Dalsze badania FRB mogą znacznie pomóc w zrozumieniu zachowania materii o dużej gęstości i aspektów fizyki jądrowej.

Przyczyna FRB pozostaje tajemnicą, choć spekuluje się, że niektóre z tych rozbłysków mogą mieć pochodzenie pozaziemskie. Jednak dominująca teoria sugeruje, że przynajmniej część FRB jest emitowana przez magnetary, czyli gwiazdy neutronowe o niezwykle silnym polu magnetycznym.

Co ciekawe, odkrycie FRB sprzed 8 miliardów lat może potencjalnie pomóc w rozwiązaniu zagadki brakującej materii we wszechświecie. Naukowcy uważają, że faktycznie brakuje połowy materii, która powinna istnieć dzisiaj we wszechświecie. Ta „brakująca materia” składa się z barionów, a zwykła materia składa się z protonów i neutronów. Gdy FRB przemieszczają się na duże odległości, ich promieniowanie jest rozpraszane przez tę brakującą materię. Mierząc odległości do kilku FRB, badacze mogą być w stanie określić gęstość Wszechświata i potencjalnie zlokalizować brakującą materię barionową.

