NASA monitoruje kolosalną asteroidę zbliżającą się do Ziemi

NASA uważnie monitoruje podejście masywnej asteroidy znanej jako 1998 HH49. Szacuje się, że asteroida ta będzie wielkości budynku o wysokości 600 stóp i przeleci obok Ziemi jutro, 17 października. Przy najbliższym podejściu wynoszącym około 1.17 miliona kilometrów NASA sklasyfikowała tę asteroidę jako potencjalnie niebezpieczną ze względu na jej rozmiar.

Należąca do grupy asteroid Apollo, która przelatuje nad Ziemią i stwarza potencjalne zagrożenie, 1998 HH49 została po raz pierwszy zaobserwowana 28 kwietnia 1998 roku. Będzie się przemieszczać ze względną prędkością 53,233 2013 kilometrów na godzinę. Asteroidy klasy Apollo zwróciły na siebie uwagę w XNUMX r., kiedy należący do tej grupy meteor Czelabińsk eksplodował nad rosyjskim miastem Czelabińsk, powodując rozległe zniszczenia i obrażenia.

Aby ocenić ryzyko uderzenia i lepiej zrozumieć orbitę tych planetoid bliskich Ziemi, NASA wykorzystuje wyrafinowany system o nazwie Sentry II. Gromadząc dokładne obserwacje pozycji asteroidy na niebie, dane są przekazywane do Minor Planet Center, które następnie przekazuje te informacje do Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi (CNEOS). CNEOS wykorzystuje te dane do ustalenia najbardziej prawdopodobnej orbity asteroidy wokół Słońca.

Sentry II wykorzystuje unikalny algorytm do oceny scenariuszy potencjalnego wpływu i strategicznie wybiera losowe punkty w obszarze niepewności, aby zidentyfikować zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie. Dzięki temu NASA może monitorować i śledzić potencjalnie niebezpieczne asteroidy oraz w razie potrzeby wydawać ostrzeżenia.

Ponieważ burze słoneczne i asteroidy w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla naszej planety, staranne monitorowanie i zaawansowane systemy NASA dostarczają kluczowych informacji pozwalających chronić Ziemię przed potencjalnymi skutkami.

