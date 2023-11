Nowa asteroida zbliża się dziś do Ziemi

By

NASA ogłosiła, że ​​asteroida zmierza obecnie w stronę Ziemi i oczekuje się, że dzisiaj przeleci obok niej. Asteroida o nazwie Asteroid 2023 UZ3 przyciągnęła uwagę astronomów w miarę zbliżania się do orbity naszej planety. W przeciwieństwie do poprzednich asteroid, ta nie została sklasyfikowana jako „obiekt potencjalnie niebezpieczny”, ale jej rozmiar jest uderzająco podobny do asteroidy Czelabińsk, która w 2013 roku spowodowała znaczne szkody w Rosji.

Astronomowie wykryli zbliżającą się asteroidę za pomocą zaawansowanego sprzętu monitorującego NASA, w tym teleskopów takich jak NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 i Catalina Sky Survey. Narzędzia te są niezbędne do śledzenia i obserwacji obiektów bliskich Ziemi (NEO), do których zaliczają się asteroidy i komety.

Rozmiar Asteroidy 2023 UZ3 jest niezwykły – ma około 59 stóp szerokości. Dla porównania, jest mniej więcej tak duży jak przeciętny dom. Jednak pomimo swoich rozmiarów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Ziemi. Asteroida przeleci w odległości około 1 miliona kilometrów, co może wydawać się stosunkowo bliskie, ale wciąż jest bezpieczną odległością.

Naukowcy ustalili również, że asteroida 2023 UZ3 należy do grupy planetoid bliskich ziemi (NEA) Apollo. Asteroidy Apollo mają półosie większe niż orbita Ziemi. Ich nazwa wzięła się od asteroidy Apollo z 1862 r., odkrytej w latach trzydziestych XX wieku.

Bliskie podejście tej konkretnej asteroidy do Ziemi jest znaczącym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy zaobserwowano jej zbliżanie się do naszej planety. Chociaż w najbliższej przyszłości nie przewiduje się dalszych bliskich podejść, astronomowie będą w dalszym ciągu monitorować jej trajektorię i gromadzić dane, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat tych ciał niebieskich.

Często Zadawane Pytania

1. Czy Asteroida 2023 UZ3 stanowi zagrożenie dla Ziemi?

Nie, asteroida nie została sklasyfikowana jako „obiekt potencjalnie niebezpieczny” i nie stwarza bezpośredniego zagrożenia.

2. Jak duża jest Asteroida 2023 UZ3?

Asteroida ma około 59 metrów szerokości, czyli mniej więcej tej samej wielkości co przeciętny dom.

3. Co to jest grupa planetoid bliskich Ziemi Apollo?

Asteroidy Apollo to grupa NEA, których półosie są większe niż orbita Ziemi. Ich nazwa wzięła się od asteroidy Apollo z 1862 r., odkrytej w latach trzydziestych XX wieku.

4. Czy zaobserwowano, że asteroida ta zbliża się do Ziemi po raz pierwszy?

Tak, według CNEOS NASA, będzie to pierwszy przypadek zaobserwowania asteroidy 2023 UZ3 w pobliżu Ziemi.