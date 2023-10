Starożytne supergłębokie diamenty rzucają światło na formację superkontynentu

By

Międzynarodowy zespół ekspertów przeanalizował starożytne, bardzo głębokie diamenty z kopalni w Brazylii i Afryce Zachodniej, rzucając nowe światło na powstawanie, stabilizację i ruch superkontynentów. Diamenty te, powstałe między 650 a 450 milionami lat temu pod superkontynentem Gondwaną, dostarczają cennych informacji na temat ewolucji kontynentów we wczesnych stadiach złożonego życia na Ziemi.

Diamenty, które powstały od milionów do miliardów lat temu, mogą dostarczyć informacji o płaszczu Ziemi. Są jednymi z niewielu minerałów, które mogą przetrwać i udokumentować starożytne cykle tworzenia i niszczenia superkontynentów. Analiza tych bardzo głębokich diamentów ujawniła nieznane wcześniej procesy geologiczne i ich rolę w rozwoju superkontynentów takich jak Gondwana.

Zespół ekspertów, kierowany przez dr Suzette Timmerman z Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, datował diamenty powstałe głęboko pod Gondwaną. Odkryli, że diamenty powstały, gdy superkontynent pokrył biegun południowy między 650 a 450 milionami lat temu. Skały macierzyste diamentów stały się pływalne podczas formowania się diamentów, przenosząc subdukowany materiał płaszcza i diamenty, skutecznie przyczyniając się do wzrostu superkontynentu od dołu.

Około 120 milionów lat temu Gondwana zaczęła się rozpadać, w wyniku czego powstały dzisiejsze oceany, takie jak Atlantyk. Diamenty, niosące uwięzione wtrącenia skały macierzystej, zostały wyniesione na powierzchnię Ziemi podczas gwałtownych erupcji wulkanów około 90 milionów lat temu. Erupcje te miały miejsce na kontynentalnych fragmentach Brazylii i Afryki Zachodniej, które niegdyś były częścią Gondwany.

Badanie tych bardzo głębokich diamentów dostarczyło wiedzy na temat powstawania i stabilizacji kontynentów, co ostatecznie przyczyniło się do wczesnej ewolucji życia na Ziemi. Złożona historia tych diamentów wskazuje, że podróżowały one pionowo i poziomo po Ziemi, śledząc powstawanie i ewolucję superkontynentu. Badania te podkreślają integralną rolę diamentów w zrozumieniu wzrostu i ruchu kontynentów.

Eksperymenty i analizy inkluzji diamentowych trwają na Uniwersytecie Witwatersrand w Republice Południowej Afryki, gdzie opracowywane jest nowe laboratorium izotopowe i metodologie. Celem badań jest pogłębienie wiedzy na temat ewolucji i przemieszczania się kontynentów, a także ich znaczenia dla rozwoju i trwałości życia na Ziemi.

