NASA przesuwa granice druku 3D za pomocą dyszy rakietowej RAMFIRE

Inżynierowie NASA we współpracy z Elementum 3D dokonali przełomowego osiągnięcia, pomyślnie przetestowali wydrukowaną w 3D dyszę silnika rakietowego wykonaną z aluminium. Ten postęp stanowi ważny kamień milowy w ciągłych wysiłkach NASA mających na celu wykorzystanie technologii wytwarzania przyrostowego do eksploracji kosmosu.

Tradycyjnie aluminium nie było powszechnie stosowane w rakietach ze względu na jego niską tolerancję na ciepło, co może prowadzić do pękania pod wpływem ekstremalnych temperatur wybuchów silników rakietowych. Jednakże w ramach inicjatywy NASA Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) opracowano rozwiązanie, które pozwoli sprostać temu wyzwaniu, umożliwiając aluminium zaprezentowanie jego pozytywnych właściwości.

Kluczowa innowacja polega na konstrukcji samych dysz rakietowych, wyposażonych w wewnętrzne kanały, które skutecznie przekierowują ciepło i zapobiegają topnieniu metalu. Dzięki wykorzystaniu druku 3D z ukierunkowanym laserowym osadzaniem energii (LP-DED) dyszę RAMFIRE można wyprodukować jako pojedynczy element, eliminując potrzebę stosowania tysięcy oddzielnych komponentów, które byłyby wymagane w przypadku tradycyjnych metod produkcji.

Paul Gradl, główny badacz inicjatywy RAMFIRE w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla NASA, wyraził swój optymizm co do wyników i wspólnych wysiłków na rzecz opracowania i wydrukowania dyszy rakiety. Podkreślił wkład partnerstw branżowych, stwierdzając: „Zredukowaliśmy liczbę etapów procesu produkcyjnego, umożliwiając nam wytwarzanie wielkogabarytowych komponentów silnika w ramach jednej konstrukcji w ciągu kilku dni”.

Pomyślne testy dysz wydrukowanych w 3D w symulacjach ekstremalnej temperatury i ciśnienia otwierają nowe możliwości eksploracji kosmosu. Lekki charakter materiału aluminiowego umożliwia wysyłanie w przestrzeń kosmiczną większych ładunków, rewolucjonizując możliwości transportowe rakiet NASA.

Patrząc w przyszłość, NASA planuje rozszerzyć zastosowanie wytwarzania przyrostowego na inne projekty związane z aluminium, w tym produkcję części satelitarnych. Organizacja ma także na celu wspieranie ściślejszej współpracy z dodatkowymi firmami zajmującymi się produkcją przyrostową, interesariuszami i jednostkami badawczymi.

Dysza rakiety RAMFIRE nie tylko stanowi przełom dla NASA, ale także toruje drogę do szerszej eksploracji orbity Ziemi, Księżyca, Marsa i nie tylko.

FAQ

1. Co to jest RAMFIRE?

RAMFIRE oznacza Reaktywne wytwarzanie przyrostowe na rzecz czwartej rewolucji przemysłowej. Jest to inicjatywa NASA mająca na celu wykorzystanie technologii wytwarzania przyrostowego do eksploracji kosmosu.

2. Czym dysza rakietowa RAMFIRE różni się od tradycyjnych dysz rakietowych?

Dysza rakietowa RAMFIRE posiada wewnętrzne kanały, które przekierowują ciepło i zapobiegają topnieniu materiału aluminiowego w ekstremalnych temperaturach. Tradycyjne dysze rakietowe wykonane z aluminium są podatne na pękanie ze względu na ich niską tolerancję na ciepło.

3. Jak produkowana jest dysza RAMFIRE?

Dysza RAMFIRE jest produkowana przy użyciu druku 3D z wykorzystaniem laserowego osadzania energii proszkowej (LP-DED). Pozwala to na zbudowanie dyszy jako jednego elementu, eliminując potrzebę montażu tysięcy oddzielnych elementów.

4. Jakie są korzyści ze stosowania dyszy RAMFIRE wydrukowanej w 3D?

Lekki materiał aluminiowy zastosowany w dyszy RAMFIRE umożliwia wysyłanie w przestrzeń kosmiczną większych ładunków. To zmniejszenie masy zapewnia znaczne korzyści pod względem wydajności rakiety i zwiększonych możliwości eksploracji kosmosu.