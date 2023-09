Dotyk artysty: nowo odkryte szczegóły starożytnych egipskich malowideł nagrobnych

By

Naukowcy z CNRS, Uniwersytetu Sorbonne i Université Grenoble Alpes odkryli ukryte szczegóły starożytnych egipskich malowideł nagrobnych, rzucając światło na ówczesne techniki i praktyki artystyczne. We współpracy z egipskim Ministerstwem Starożytności i Uniwersytetem w Liège zespół wykorzystał przenośne narzędzia do nieniszczącej analizy chemicznej i obrazowania in situ, ujawniając niewidoczne modyfikacje wprowadzone podczas produkcji dzieł sztuki.

Malowidła, o których mowa, pochodzące z około 1,400 i 1,200 roku p.n.e., odnaleziono w grobowcach Nakhtamona i Menny w Luksorze. W wyniku analizy badacze odkryli, że niektóre elementy obrazów zostały zmienione lub retuszowane, mimo że były niewidoczne gołym okiem. Na przykład nakrycie głowy, naszyjnik i berło na portrecie Ramzesa II uległy znaczącym zmianom. Podobnie ramię w scenie adoracji w grobowcu Menny uległo zmianie położenia i koloru.

Odkrycia te podważają pogląd, że sztuka starożytnego Egiptu była wysoce formalna i sztywna. Badacze sugerują, że zmian tych dokonano albo na prośbę zleceniodawców, albo w wyniku ewoluujących wizji artystów. Zastosowanie przenośnych narzędzi, w tym analizy chemicznej, rekonstrukcji cyfrowych 3D, fotogrametrii i makrofotografii, pozwoliło zespołowi przywrócić oryginalne odcienie obrazów i zaprezentować bardziej dynamiczne zrozumienie tych arcydzieł.

To badanie stanowi dopiero początek badań badaczy nad sztuką starożytnego Egiptu. Ich przyszłym celem jest analiza innych obrazów w poszukiwaniu dalszych dowodów na kunszt i tożsamość artystyczną starożytnych egipskich rysowników-pisarzy.

Wyniki tego projektu badawczego opublikowano w czasopiśmie PLOS ONE.

