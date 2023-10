Nowe spojrzenie na starożytne rzymskie szkło odkrywa potencjał kryształów fotonicznych

By

Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia na kilku starożytnych rzymskich stanowiskach archeologicznych i placach budowy. Stwierdzono, że fragmenty starożytnych rzymskich naczyń szklanych, zakopanych przez wieki pod ziemią, posiadają unikalny, nowoczesny potencjał technologiczny. Te fragmenty szkła, znane ze swoich oszałamiających, opalizujących kolorów, w rzeczywistości zawierają kryształy fotoniczne, które mogą wytwarzać efekty optyczne poprzez filtrowanie i odbijanie światła.

Kryształy fotoniczne to nanostruktury o uporządkowanym układzie atomów, które mogą tworzyć opalizujące zabarwienie. Występują u różnych zwierząt, a także zostały sztucznie zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań. Zespół badawczy początkowo nie spodziewał się jednak obecności kryształów fotonicznych na odłamkach starożytnego rzymskiego szkła.

Odkrycia dokonali profesorowie inżynierii Fiorenzo Omenetto i Giulia Guidetti z Silklab na Uniwersytecie Tufts. Struktura molekularna tych maleńkich odłamków szkła zmienia się na przestrzeni tysięcy lat, w wyniku czego powstają kryształy fotoniczne. Unikalne struktury atomowe i mineralne na odłamkach szkła powstały w wyniku wystawienia na działanie warunków środowiskowych, takich jak zmiany pH i zmiany poziomu wód gruntowych.

Zespół badawczy pieszczotliwie nazwał szczególnie urzekający odłamek szkła „szkłem Wow” ze względu na jego błyszczący wygląd. Ten odłamek odnaleziono w pobliżu współczesnej Akwilei we Włoszech, starożytnego rzymskiego miasta. Skaningowa mikroskopia elektronowa ujawniła skład strukturalny i analizę elementarną szkła.

Złotą lustrzaną patynę na zewnętrznej stronie szkła przypisuje się tworzeniu się stosów Bragga, czyli warstw krzemionki o naprzemiennej gęstości. Zespół uważa, że ​​formacja ta jest wynikiem procesów korozji i rekonstrukcji pod wpływem gleby, minerałów, wody deszczowej i innych czynników. Warstwy materiału krystalicznego są niezwykle uporządkowane i składają się z setek naprzemiennych warstw krzemionki i minerałów.

Odkrycia te otwierają możliwości replikacji i przyspieszania wzrostu materiałów optycznych w laboratorium. Zamiast konieczności ich wytwarzania, badacze mogą być w stanie wyhodować te materiały, stosując podobne procesy, które zachodzą naturalnie w przypadku odłamków starożytnego rzymskiego szkła.

Ogólnie rzecz biorąc, ten przełom rzuca nowe światło na starożytne rzymskie szkło i jego niewykorzystany potencjał technologiczny. Badanie zatytułowane „Kryształy fotoniczne zbudowane przez czas w starożytnym rzymskim szkle” opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Co to są kryształy fotoniczne?

Kryształy fotoniczne to nanostruktury posiadające uporządkowany układ atomów, co daje unikalne efekty optyczne. Mogą filtrować i odbijać światło, tworząc opalizujące zabarwienie. Kryształy te występują w przyrodzie u różnych zwierząt, a także zostały sztucznie zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań.

Jakie znaczenie mają kryształy fotoniczne znalezione na starożytnym rzymskim szkle?

Odkrycie kryształów fotonicznych na fragmentach starożytnego rzymskiego szkła zapewnia wgląd w wyjątkowy potencjał technologiczny tych artefaktów. Ujawnia naturalne powstawanie materiałów optycznych w czasie, które można potencjalnie odtworzyć i przyspieszyć w laboratorium. Otwiera to możliwości uprawy materiałów optycznych, zamiast polegać wyłącznie na procesach produkcyjnych.

Jak kryształy fotoniczne powstały na odłamkach starożytnego rzymskiego szkła?

Uważa się, że powstawanie kryształów fotonicznych na odłamkach szkła jest wynikiem procesów korozji i rekonstrukcji. Zmiany warunków środowiskowych, takich jak zmiany pH i wód gruntowych, a także obecność gleby i minerałów, przyczyniły się do dyfuzji i cyklicznej korozji krzemionki w szkle. Powstałe warstwy materiału krystalicznego są niezwykle uporządkowane i składają się z naprzemiennych warstw krzemionki i minerałów.