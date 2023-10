NASA ujawnia dziś bliskie podejście asteroidy 2023 UR1

Naukowcy z NASA pilnie śledzą i badają asteroidy, a ich wysiłki doprowadziły do ​​intrygującego rozwoju sytuacji. Dziś, 21 października 2023 r., asteroida znana jako 2023 UR1 zbliży się do Ziemi najbliżej. Asteroida o średnicy 120 metrów przeleci nad Ziemią w odległości około 834,000 XNUMX kilometrów. Choć z ludzkiego punktu widzenia może się to wydawać odległe, w przestrzeni kosmicznej uważa się, że jest to podejście stosunkowo bliskie.

Astronomowie po raz pierwszy zaobserwowali asteroidę 2023 UR1 17 października 2023 roku, zaledwie kilka dni przed jej największym podejściem. Ostatnią obserwację wykonano 19 października. Należy ona do grupy asteroid Apollo, która znana jest z orbit przecinających Ziemię. Warto zauważyć, że ta asteroida jest wielkości samolotu.

Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi (CNEOS) NASA monitoruje trajektorię asteroidy i dostarcza kluczowych szczegółów na temat jej podejścia. Asteroida przemknie obok Ziemi z niezwykłą prędkością 29,557 XNUMX kilometrów na godzinę.

Ciągłe wysiłki NASA w zakresie śledzenia asteroid są niezbędne do zrozumienia tych kosmicznych skał i ograniczenia potencjalnych zagrożeń. Agencja kosmiczna wykorzystuje szereg zaawansowanych teleskopów i obserwatoriów, takich jak NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 i Catalina Sky Survey.

Oprócz monitorowania asteroid, NASA przygotowuje się także do inauguracyjnego przelotu sondy kosmicznej Lucy w pobliżu asteroidy, który odbędzie się 1 listopada. Pierwszym celem sondy jest asteroida Dinkinesh, która ma niecałe pół mili szerokości i znajduje się w pasie asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Sonda Lucy przebywa na 12-letniej misji i planuje odwiedzić 10 asteroid, w tym asteroidy trojańskie na orbicie Jowisza. Zamiast okrążać asteroidy, Lucy wykona przeloty w pobliżu, aby zebrać cenne dane.

Zaangażowanie NASA w śledzenie, badanie i badanie asteroid w dalszym ciągu dostarcza cennych informacji na temat tych ciał niebieskich i pomaga zapewnić bezpieczeństwo naszej planety.

