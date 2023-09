Nowy pojazd suborbitalny Shepard firmy Blue Origin pozostaje uziemiony przez ponad rok

Pojazd suborbitalny New Shepard firmy Blue Origin jest uziemiony od ponad roku od jego ostatniego wystrzelenia we wrześniu 2022 r. Podczas tego startu wzmacniacz pierwszego stopnia wielokrotnego użytku pojazdu napotkał problem i rozbił się, podczas gdy kapsuła uruchomiła system awaryjnej ucieczki i bezpiecznie wylądowała ze wszystkimi ładunkami badawczymi nienaruszonymi. Dochodzenie przeprowadzone przez Blue Origin ujawniło, że dysza silnika BE-3PM pierwszego stopnia uległa uszkodzeniu termostrukturalnemu, co doprowadziło do niewspółosiowości ciągu i przedwczesnego zakończenia misji.

W marcu firma Blue Origin ogłosiła wdrażanie środków naprawczych, które obejmowały zmiany konstrukcyjne komory spalania i parametrów roboczych, aby rozwiązać problemy z masą dyszy i temperaturą smug gorących. Firma wyraziła oczekiwania dotyczące szybkiego powrotu do lotu i ponownego wystrzelenia tego samego zestawu 36 ładunków badawczych. Jednakże minęło 5.5 miesiąca od aktualizacji, a New Shepard jeszcze nie wystartował.

Chociaż Blue Origin nie przedstawiło znaczących aktualizacji na temat statusu New Shepard ani harmonogramu jego powrotu do lotów, jego główny konkurent, Virgin Galactic, z powodzeniem przeprowadził w tym okresie cztery misje pasażerskie przy użyciu samolotu kosmicznego VSS Unity. Virgin Galactic ma obecnie osiem załogowych misji kosmicznych, o dwie więcej niż Blue Origin. Chociaż obie firmy dążą do zapewnienia klientom krótkotrwałego doświadczenia stanu nieważkości i spojrzenia na Ziemię z kosmosu, VSS Unity pozostaje na orbicie znacznie dłużej – od 60 do 90 minut w porównaniu do 10 do 12 minut statku New Shepard.

Blue Origin nadal stara się rozwiązać problemy techniczne Nowego Sheparda i jak najszybciej powrócić do lotów. Dłuższy czas trwania lotów Virgin Galactic może zapewnić im przewagę konkurencyjną na rynku suborbitalnej turystyki kosmicznej dla osób poszukujących bardziej rozbudowanych wrażeń poza granicami atmosfery ziemskiej.

Definicje:

– Pojazd suborbitalny: statek kosmiczny zaprojektowany do dotarcia w przestrzeń kosmiczną, ale nie do osiągnięcia stabilnej orbity wokół Ziemi.

– Dopalacz pierwszego stopnia wielokrotnego użytku: początkowy etap rakiety, który zapewnia większość napędu podczas startu i który można odzyskać i ponownie wykorzystać w kolejnych misjach.

– Anomalia: Odchylenie od oczekiwanego lub normalnego zachowania.

– Silnik BE-3PM: silnik używany w pierwszym stopniu pojazdu New Shepard firmy Blue Origin.

Źródła: Blue Origin, Virgin Galactic