Badanie możliwości wysłania ludzi na Wenus

Plany NASA dotyczące wysłania ludzi z powrotem na Księżyc w ramach misji Artemis wywołały podekscytowanie perspektywą przyszłej eksploracji kosmosu. Ale co z innymi światami w Układzie Słonecznym? Czy Wenus to realna opcja? Chociaż Wenus może wydawać się logicznym wyborem ze względu na bliskość Ziemi, panujące w niej ekstremalne warunki sprawiają, że jest to trudny cel dla ludzkich eksploracji.

Dr Paul Byrne, profesor nadzwyczajny nauk o Ziemi, Środowisku i Planetach na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis, wyjaśnia, że ​​powierzchnia Wenus jest niegościnna, z temperaturami sięgającymi palących 464 stopni Celsjusza (867 stopni Fahrenheita), a ciśnieniem powierzchniowym 92 razy wyższe niż na Ziemi. To sprawia, że ​​lądowanie i przeżycie na Wenus jest prawie niemożliwe. Jednak nad chmurami warunki są bardziej znośne. Dzięki odpowiedniemu aparatowi oddechowemu ludzie mogliby potencjalnie badać pokrytą chmurami atmosferę, w której temperatury i ciśnienie przypominają przyjemny wiosenny dzień na Ziemi.

Wysłanie ludzi na Wenus prawdopodobnie wiązałoby się z przelotem obok planety w drodze do innego miejsca w Układzie Słonecznym. Zaproponowano także pomysł stworzenia siedliska w chmurze. Badanie zaprezentowane na Forum i Wystawie AIAA Space and Astronautics w 2015 r. zarysowało misję HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept), która obejmuje 30-dniową misję załogową przy użyciu statku powietrznego wyposażonego w panele słoneczne w górnych warstwach atmosfery Wenus. Jednakże dr Byrne uważa tę koncepcję za niezwykle kosztowną i obecnie niewykonalną.

Wenus służyła już jako cenne narzędzie do eksploracji kosmosu. Statki kosmiczne, w tym należące do NASA Galileo, Cassini, MESSENGER i Parker Solar Probe, wykorzystały wenusjańskie wspomaganie grawitacyjne do nawigacji po swoich ścieżkach do zewnętrznych i wewnętrznych miejsc docelowych w Układzie Słonecznym.

Chociaż perspektywy wysłania ludzi na Wenus są nadal niepewne, prawdziwą wartością jest wiedza zdobyta podczas życia i pracy w głębokim kosmosie podczas podróży do odległych miejsc, takich jak Mars. Zrozumienie wyzwań, jakie stwarza Wenus, pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą przystosować się i rozwijać w środowiskach głębokiego kosmosu.

Często zadawane pytania (FAQ):

P: Czy ludzie mogliby przetrwać na powierzchni Wenus?

O: Ekstremalne warunki panujące na powierzchni Wenus, w tym wysokie temperatury i miażdżące ciśnienie, uniemożliwiają ludziom przetrwanie na niej. Jednak badanie atmosfery pokrytej chmurami ma potencjał.

P: Czy na Wenus możliwe jest stworzenie siedliska w chmurze?

O: Utworzenie siedliska opartego na chmurach na Wenus jest kosztownym i wymagającym przedsięwzięciem. W koncepcji operacyjnej Wenus na dużych wysokościach (HAVOC) jako możliwą opcję zaproponowano misję sterowca w górnych warstwach atmosfery Wenus.

P: Dlaczego Wenus została wykorzystana do asyst grawitacyjnych?

O: Statki kosmiczne wykorzystały grawitację Wenus do wystrzelenia się w stronę zewnętrznych miejsc docelowych Układu Słonecznego, takich jak Jowisz i Saturn, lub celów znajdujących się w głębi Układu Słonecznego, takich jak Merkury i Słońce.

P: Czego możemy się nauczyć eksplorując Wenus?

O: Badanie Wenus zapewnia wgląd w ekstremalne warunki planetarne i pomaga nam przygotować się do przyszłych eksploracji, nie tylko Wenus, ale także misji kosmicznych do miejsc takich jak Mars.

Źródła:

– Washington University, Nauki o Ziemi i Planetach: https://eps.wustl.edu/

– Forum i wystawa AIAA Space and Astronautics: [URL tutaj]

– NASA: https://www.nasa.gov/