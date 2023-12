Łazik Perseverance NASA odkrywa tajemnice starożytnego jeziora i rzeki na Marsie

By

Podsumowanie: Łazik NASA Perseverance spędził 1,000 dni na badaniu powierzchni Marsa i dokonał znaczących odkryć na temat starożytnej delty jezior i rzek na czerwonej planecie. Odkrycia te, zebrane w wyniku szczegółowych badań naziemnych, pomagają naukowcom rozwikłać tajemnice przeszłości Marsa i mogą potencjalnie odkryć, czy kiedykolwiek istniało tam życie.

Po niezwykłym wylądowaniu w kraterze Jezero 18 lutego 2021 r. Perseverance i jego towarzyszka Ingenuity wyruszyły na poszukiwanie śladów starożytnego życia drobnoustrojów. Łazik niedawno zakończył badanie delty rzeki, która miliardy lat temu wpływała do jeziora w kraterze Jezero. Podczas swojej podróży Perseverance zebrał także 23 próbki skał z różnych miejsc w kraterze i delcie.

Każda z tych próbek, wielkości odpowiadającej kredzie szkolnej i zamknięta w metalowych tubach, może w przyszłości zostać sprowadzona z powrotem na Ziemię w ramach kampanii NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącej zwrotu próbek Marsa. Analiza próbek na Ziemi pozwoliłaby na dokładniejsze zbadanie ich przy użyciu sprzętu laboratoryjnego, którego nie da się przetransportować na Marsa.

Podczas jesiennego spotkania Amerykańskiej Unii Geofizycznej naukowcy podzielili się niektórymi spostrzeżeniami uzyskanymi podczas eksploracji Perseverance. Łazik używa narzędzia ściernego na ramieniu do zeskrobywania powierzchni marsjańskich skał, a następnie analizuje skład skały za pomocą Planetarnego Instrumentu do Litochemii Rentgenowskiej (PIXL). Niedawne próbki skał ujawniły obecność krzemionki – minerału pomagającego w zachowaniu starożytnych skamieniałości i cząsteczek organicznych, a także węglanów, co wskazuje na bogate w wodę środowiska w przeszłości Marsa.

Badając skały, naukowcy zebrali historię geologiczną krateru Jezero, od powstania samego krateru po fazę jeziora i rzeki. Uważają, że krater powstał, gdy asteroida uderzyła w Marsa 4 miliardy lat temu. Praca detektywistyczna zespołu Perseverance wykazała, że ​​dno krateru zbudowane jest ze skał wulkanicznych, a późniejsze odkrycia sugerują istnienie rzeki, która wpłynęła do krateru miliony lat później. W delcie rzeki i kraterze odkryto także głazy pochodzące z innych części Marsa, co jest dowodem na istnienie szybko płynących rzek.

Ogólnie rzecz biorąc, misja Perseverance na Marsie dostarcza kluczowych informacji o przeszłości planety, rzucając światło na jej ewolucję geologiczną i potencjał istnienia starożytnego życia.