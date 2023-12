Voyager 1 ma problemy z komunikacją

By

Streszczenie: Należący do NASA statek kosmiczny Voyager 1, który został wystrzelony w 1977 roku i obecnie znajduje się ponad 15 miliardów mil od Ziemi, ma problemy z komunikacją z powodu usterki komputera. Inżynierowie pracują nad rozwiązaniem problemu, odwołując się do instrukcji sprzed kilkudziesięciu lat. Voyager 1 i jego siostrzany statek Voyager 2 są aktywne dłużej niż jakikolwiek inny statek kosmiczny w historii, co stanowi wyjątkowe wyzwanie dla zespołu misyjnego.

NASA ogłosiła we wtorek, że Voyager 1, kultowa sonda kosmiczna, ma trudności z przesyłaniem danych naukowych i inżynieryjnych na Ziemię. Problem leży w jednym z trzech komputerów pokładowych statku kosmicznego, powodując przerwę w komunikacji. Od czasu wystrzelenia Voyagera 1 inżynierowie przeglądali stare podręczniki, aby znaleźć rozwiązanie obecnych problemów 46-letniej misji.

System danych lotu (FDS) Voyagera 1 zbiera dane ze swoich przyrządów i monitoruje stan statku kosmicznego. Informacje te są łączone i przesyłane na Ziemię za pośrednictwem jednostki modulacji telemetrycznej (TMU). Jednakże FDS i TMU doświadczają obecnie problemów z komunikacją, co skutkuje transmisją powtarzalnych danych w postaci kodu binarnego.

NASA podjęła próbę ponownego uruchomienia FDS, aby rozwiązać problem, ale nie przywróciło to zdolności statku kosmicznego do wysyłania użytecznych danych. W rezultacie zespół misji podejmuje dodatkowe środki ostrożności, aby uniknąć niezamierzonych konsekwencji podczas wysyłania poleceń do Voyagera 1.

Odległa lokalizacja Voyagera 1 zwiększa wyzwanie, ponieważ dotarcie poleceń do statku kosmicznego i otrzymanie odpowiedzi przez zespół zajmuje około 22.5 godziny. To opóźnienie oznacza, że ​​ustalenie, czy polecenie było skuteczne, może zająć do 45 godzin.

Pomimo tych niepowodzeń w komunikacji Voyager 1 pozostaje najdłużej działającą misją NASA i osiągnęła niezwykłe kamienie milowe. Sonda weszła w przestrzeń międzygwiazdową w 2012 roku, stając się pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, któremu się to udało, i przeleciał dalej od Ziemi niż jakikolwiek inny statek kosmiczny.

Zaangażowanie zespołu NASA i oparcie się na dokumentacji historycznej podkreślają odporność Voyagera 1, będący świadectwem ludzkiej pomysłowości i trwałego ducha eksploracji w obliczu wyzwań technologicznych.