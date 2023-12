Obserwatorium MIT Haystack mianuje Philipa J. Ericksona na nowego dyrektora

By

Obserwatorium MIT Haystack Observatory mianowało Philipa J. Ericksona na swojego nowego dyrektora ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r., zastępując Colina J. Lonsdale'a. Maria Zuber, wiceprezes MIT ds. badań, wyraziła zaufanie do nominacji Ericksona, stwierdzając, że jest on znakomitym radiologiem i badaczem z dużym doświadczeniem w kierowaniu społecznością Haystack.

Założone w 1961 roku jako część MIT Lincoln Laboratory i uzyskujące niezależny status w 1970 roku, MIT Haystack Observatory to interdyscyplinarny ośrodek badawczy skupiający się na opracowywaniu technologii do zastosowań w radionauce i badaniu struktury wszechświata. Misja Obserwatorium obejmuje pogłębianie naukowego zrozumienia środowiska kosmicznego Ziemi oraz przyczynianie się do edukacji przyszłych naukowców i inżynierów.

Erickson, który dołączył do Haystack w 1995 r., posiada doktorat z fizyki plazmy kosmicznej na Uniwersytecie Cornell. Przez lata pełnił różne role w organizacji, w tym szefa grupy zajmującej się naukami o atmosferze i kosmosie, zastępcy dyrektora i zastępcy dyrektora. Prowadzi kilka projektów i współkieruje programami edukacyjnymi i dotarcia do opinii publicznej oraz inicjatywami badawczymi studentów Haystack.

Patrząc w przyszłość, Erickson podkreśla, że ​​Obserwatorium MIT Haystack Observatory będzie w dalszym ciągu wprowadzać innowacje w radionauce. Badania obserwatorium obejmują różne obszary, od badania górnych warstw atmosfery Ziemi po badanie Układu Słonecznego, gwiazd, galaktyk i wczesnego Wszechświata. Erickson jest podekscytowany współpracą z utalentowanym personelem i poszerzaniem badań w tych obszarach, wspierając ludzkość w dążeniu do wiedzy.

Główne zainteresowania Ericksona obejmują naukę o przestrzeni kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki i dynamiki górnych warstw atmosfery Ziemi oraz otaczającej ją magnetosfery. Angażuje się także w wspieranie zaangażowania społeczności i jest członkiem krajowych i międzynarodowych grup zajmujących się teledetekcją fal radiowych.

Colin Lonsdale był dyrektorem Haystack przez ponad 15 lat, a następnie obejmie stanowisko głównego naukowca. Lonsdale, znany ze swojej wiedzy z zakresu radioastronomii, będzie w dalszym ciągu przyczyniał się do badań nad aktywnymi galaktykami, emisjami Słońca i innowacyjnymi misjami kosmicznymi z zakresu radionauki.

Według Colina Lonsdale’a oczekuje się, że mianowanie Philipa J. Ericksona na stanowisko dyrektora zapewni dalszy sukces i rozwój Obserwatorium MIT Haystack Observatory pod jego zdolnym kierownictwem.