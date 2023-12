Odrodzenie się bakterii magnetotaktycznych w astrobiologii

Bakterie magnetotaktyczne (MTB), zdolne do tworzenia magnetoskamieniałości podobnych do niektórych nanokryształów magnetytu obserwowanych w marsjańskim meteorycie ALH84001, zajmowały kiedyś czołową pozycję w dziedzinie astrobiologii. Jednakże zainteresowanie ich potencjalnym połączeniem z Marsem z czasem malało wraz ze wzrostem sceptycyzmu co do pochodzenia tych magnetoskamieniałości. Niedawny postęp w naszej wiedzy na temat ekstremalnych środowisk, w których MTB dobrze się rozwija, a także ich ewolucyjne podłoże, uzasadniają ponowne skupienie się na ich roli w astrobiologii.

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci badacze odkryli żywe bakterie magnetotaktyczne w różnych ekstremalnych środowiskach i różnorodnych warunkach. Bakterie te znaleziono w środowiskach o wysokim poziomie zasolenia sięgającym do 90 g L-1, poziomie pH w zakresie od 1 do 10 i temperaturach od 0 do 70 ° C.

Warto zauważyć, że niektóre populacje MTB wykazały niezwykłe zdolności przetrwania. Są odporne na napromienianie, wysychanie, wysokie stężenia metali, warunki hipomagnetyczne, a nawet mikrograwitację. Ponadto mikroorganizmy te wykazują zdolność do rozwoju na prostych związkach nieorganicznych, takich jak siarczany i azotany.

Badania wykazały również, że rower górski prawdopodobnie powstał na wczesnym etapie historii Ziemi, zbiegając się z okresem, gdy zarówno Ziemia, jak i Mars posiadały wodę w stanie ciekłym i silne pola magnetyczne. Rowery górskie powszechnie występują na styku suboksycznym lub tlenowo-beztlenowym w środowiskach wodnych lub w osadach przypominających starożytne jeziora kraterowe na Marsie, w tym krater Gale i krater Jezero.

Biorąc pod uwagę ich zdolność adaptacji, przeżywalność i obecność w środowiskach analogicznych do tych na starożytnym Marsie, rowery MTB są głównymi kandydatami do dalszych badań w badaniach astrobiologicznych. Badając MTB, naukowcy mogą uzyskać cenne informacje na temat potencjału pradawnego życia drobnoustrojów na Marsie i poszerzyć naszą wiedzę na temat możliwości istnienia życia poza Ziemią.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Czym są bakterie magnetotaktyczne?

O: Bakterie magnetotaktyczne to mikroorganizmy, które posiadają zdolność orientowania się za pomocą pól magnetycznych, ustawiając się wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi.

P: Czym są magnetoskamieniałości?

Odp.: Magnetoskamieniałości to skamieniałe pozostałości bakterii magnetotaktycznych. Składają się z nanokryształów magnetytu i mogą zachować właściwości magnetyczne tych bakterii.

P: Dlaczego bakterie magnetotaktyczne są istotne dla astrobiologii?

O: Bakterie magnetotaktyczne dają wgląd w potencjał życia drobnoustrojów w ekstremalnych środowiskach, w tym na starożytnym Marsie. Ich wyjątkowe zdolności przetrwania i obecność w środowiskach przypominających warunki marsjańskie czynią je cennymi przedmiotami badań w badaniach astrobiologicznych.

P: Jakie znaczenie ma odkrycie bakterii magnetotaktycznych rozwijających się w ekstremalnych środowiskach?

Odp.: Odkrycie bakterii magnetotaktycznych w różnorodnych, ekstremalnych środowiskach poszerza naszą wiedzę na temat odporności i zdolności adaptacyjnych życia drobnoustrojów. Daje intrygujące możliwości dotyczące potencjału istnienia życia w ekstremalnych warunkach poza Ziemią.