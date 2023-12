Nowe badania sugerują, że oceany na całym świecie są bardziej podatne na zagrożenia, niż wcześniej sądzono

Niedawne badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców, w tym badaczy z Trinity College w Dublinie, ujawniło, że globalne oceany mogą być w bardziej wrażliwym stanie, niż wcześniej sądzono. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Geosciences wskazują, że obecny poziom odtlenienia bardzo przypomina ten, który był odpowiedzialny za jedno z największych masowych wymierań w historii.

Badanie skupiło się na masowym wymieraniu gatunków triasu i jury, ważnym wydarzeniu, które miało miejsce około 200 milionów lat temu. Analizując dane chemiczne ze starożytnych złóż mułowców w Irlandii Północnej i Niemczech, badaczom udało się ustalić związek między odtlenieniem w płytkich środowiskach morskich a zwiększonym poziomem wymierania w tym czasie.

Co ciekawe, zespół odkrył, że globalny zasięg ekstremalnego odtlenienia podczas masowego wymierania triasu i jury był porównywalny z warunkami obecnymi. Odkrycie to wskazuje, że nawet jeśli odtlenienie ma ograniczony zakres, może nadal powodować powszechne załamanie się ekosystemu i wymieranie.

Dr Micha Ruhl, adiunkt w Szkole Nauk Przyrodniczych Trinity's i członek zespołu badawczego, podkreślił znaczenie zrozumienia wpływu zmian środowiskowych na ekosystemy morskie. Wyjaśnił, że nawet lokalne zakłócenia wzdłuż krawędzi kontynentów mogą mieć kaskadowy wpływ na globalne ekosystemy morskie, czyniąc je podatnymi na załamanie.

Badania te podkreślają znaczenie oceny stabilności współczesnych ekosystemów, szczególnie w świetle prognoz wskazujących na znaczny wzrost odtlenienia mórz w wyniku globalnego ocieplenia i spływu składników pokarmowych z kontynentów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

P: Co to jest odtlenienie?

Odp.: Odtlenienie odnosi się do redukcji poziomu tlenu w środowiskach morskich, co może mieć szkodliwy wpływ na ekosystemy morskie i prowadzić do wyginięcia gatunków.

P: Na czym polegało masowe wymieranie w okresie triasu i jury?

O: Masowe wymieranie triasu i jury było ważnym wydarzeniem około 200 milionów lat temu, które spowodowało upadek globalnych ekosystemów i wyginięcie wielu gatunków.

P: Czym są złoża mułowca?

Odp.: Osady mułowca to osadowe formacje skalne składające się głównie z drobnoziarnistych cząstek mułu. Mogą dostarczyć cennych informacji na temat warunków środowiskowych w przeszłości.

P: W jaki sposób te badania przyczyniają się do naszego zrozumienia stabilności ekosystemu?

Odpowiedź: To badanie pokazuje, że nawet lokalne zakłócenia mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla globalnych ekosystemów morskich. Podkreśla znaczenie oceny stabilności ekosystemów w obliczu zmian środowiskowych.