10,000 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ: ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ Well+Being ਡੈਸਕ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਕਦਮ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਰੇਨੋਲਡਜ਼, "ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ" ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਦੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਲਗਭਗ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਸਥਾਨ 6,000 ਅਤੇ 8,000 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, Well+Being ਸਟੈਪ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੈਡੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟਰੈਕਰ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। The Well+Being desk at The Washington Post ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ:

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ - ਵੈਲ + ਬੀਇੰਗ ਡੈਸਕ