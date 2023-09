ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇਅ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

By

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ CVE-2023-4863 ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਕ WebP ਹੀਪ ਬਫਰ ਓਵਰਫਲੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ SEAR ਅਤੇ The Citizen Lab ਦੁਆਰਾ The University of Toronto ਦੇ Munk School ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ-ਡੇਅ ਬੱਗਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਮ ਉਪਭੋਗਤਾ Chrome ਮੀਨੂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, Google ਨੇ Chrome ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਜ਼ੀਰੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੋਤ:

- ਗੂਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ

- ਐਪਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (SEAR)

- ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੰਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ