Fortnite ਅੱਪਡੇਟ 26.10: ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ

Fortnite ਡਿਵੈਲਪਰ, ਐਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ 26.10 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ PS5, PS4, Xbox ਕੰਸੋਲ, ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਸਵਿੱਚ, ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ PC ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 26.10 ਸਰਵਰ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਹੈ:

- ਡਾਊਨਟਾਈਮ 4 AM ET 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਔਫਲਾਈਨ ਮਿਆਦ ਸਵੇਰੇ 9 AM BST ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8.30 AM BST 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਿਕ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, Fortnite ਨੂੰ 11 AM BST ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ 26.10 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਮੋਰਟਲ ਕੋਮਬੈਟ 1 ਦੇ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਫੋਰਟਨੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਿਕ ਗੇਮਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਟਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੱਗ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਲਈ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰੋਤ: ਐਪਿਕ ਗੇਮਜ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ