ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ: ਦ ਨਥਿੰਗ ਫ਼ੋਨ 2

iPhones ਅਤੇ Androids ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ Nothing Phone 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Nothing Phone 2 ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-ਹਫਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ Nothing Phone 2 ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.

ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲਾਅ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਅੱਪਗਰੇਡ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Nothing Phone 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮੀ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, Nothing ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਫੋਨ 2 ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ "ਗਲਾਈਫ" ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗੀਨ ਐਪ ਆਈਕਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਐਪਸ ਲਈ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਥਿੰਗ ਫ਼ੋਨ 2 ਐਪਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨੋਥਿੰਗ ਫੋਨ 2 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜੋੜ ਹੈ।

