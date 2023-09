ਵੀਡੀਓ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ AR ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ Snapchat ਨਾਲ MTV ਭਾਈਵਾਲ

By

MTV ਨੇ Snapchat ਦੇ AR-ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡਸ (VMAs) 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ Snapchat ਨਾਲ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Snap ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ, MTV ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸਲੀਅਤ (AR) ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬੋਤਮ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਸੇਲਿਟੋਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ Snapchat ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

VMA ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, MTV ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ AR ਮੂਨਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੋਸਟਾਲਜਿਕ ਟਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, MTV ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ AR ਮੂਨਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮੂਨਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Snapchat ਉਪਭੋਗਤਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 AM ET ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ AR ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, VMA 8 PM ET ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ MTV ਦੇ ਪਿਛਲੇ VMAs ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 40.1 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MTV ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ Snapchat 13 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

MTV ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸਦੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ Snapchat ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨੈਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ AR ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਟੂਰ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। LA Rams ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ Snapchat ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ AR-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਮਰਾ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਨੈਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ AR ਟਰਾਈ-ਆਨ ਅਤੇ 3D ਉਤਪਾਦ ਦੇਖਣ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AR Enterprise Services (ARES) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨੈਪ ਨੇ AR ਮਿਰਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੋਤ:

- MTV

- ਸਨੈਪ