ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਸਵਿੱਚ 2 ਅਫਵਾਹਾਂ: ਬ੍ਰੀਥ ਆਫ਼ ਦ ਵਾਈਲਡ ਡੈਮੋ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਲੋਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ

ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਸੋਲ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਵਿੱਚ 2' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। Eurogamer ਅਤੇ VGC ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ Gamescom 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋ ਵਿੱਚ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਟ ਦ ਹੇਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Gamescom ਟੈਕ ਡੈਮੋ ਨੇ 4K 60fps 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰੀਥ ਆਫ਼ ਦ ਵਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲੋਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਸਿਰਲੇਖ ਅਗਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਡੈਮੋ ਨੇ DLSS 3.5, Nvidia ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ AI ਅਪਸਕੇਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੈਮੋ ਨੇ 3.5 ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੀਚਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੇਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਡੀਐਲਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3.5 ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।

ਪੋਡਕਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਸਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿੱਚ 2024 ਲਈ 2 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਸਕਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਡੈਮੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਕੰਸੋਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ 'ਸਵਿੱਚ 2' 'ਤੇ ਬ੍ਰੀਥ ਆਫ਼ ਦ ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਨਟੈਂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸ੍ਰੋਤ:

- ਯੂਰੋਗੇਮਰ

- ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ

- ਨਫ਼ਰਤ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਨੈਟ ਕਰੋ