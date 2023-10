ਸਪੇਸਐਕਸ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ 21 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਸਪੇਸਐਕਸ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ 21 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਚਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਕੇਟ 3:47 ਵਜੇ EDT 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਕਅੱਪ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਲਾਂਚ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਵੈਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਵਰੇਜ ਲਿਫਟ ਆਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Falcon 9 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜ਼ "Of Course I Still Love You" 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

21 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਾਲਕਨ 62.5 ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਚ 75 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਐਕਸ ਲਈ 2023ਵੇਂ ਔਰਬਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਅਤੇ 144 ਵਿੱਚ 2024 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮੈਗਾਕੌਂਸਟਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,900 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

