ਖਗੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਉੱਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੁਪਰ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮਿਗੁਏਲ ਕਲਾਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਕਾਈ ਅਲਕਵੇਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਮੋਨਸਰਾਜ਼ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਖਗੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿ ਵਰਲਡ ਐਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਸਕਾਈ ਅਲਕਵੇਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਗੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਲੂ ਮੂਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਮੂਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੈਰੀਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਬਲੂ ਮੂਨ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਨਾਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਸੁਪਰ ਬਲੂ ਮੂਨ 2037 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਰਬੀਨ ਅਤੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਸਟ੍ਰੋਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਗੁਏਲ ਕਲਾਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

If you have your own photos of the moon that you would like to share with Space.com’s readers, you can submit them along with your comments and location to [email protected].

ਸ੍ਰੋਤ:

- Space.com (ਸਰੋਤ ਲੇਖ)