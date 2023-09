ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ: ਆਈਸ ਜਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਨੈਪਚਿਊਨ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੈਪਚਿਊਨ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰੀਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਨੈਪਚਿਊਨ ਲਗਭਗ 6:58 pm EDT 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 12th ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 51:20 ਵਜੇ EDT, ਨੈਪਚਿਊਨ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੈਪਚਿਊਨ ਪੈਰੀਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਦੈਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਚਿਊਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਦੂਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇਪਚਿਊਨ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੌੜਾਈ 31,000 ਮੀਲ (50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਪਚਿਊਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨੈਪਚਿਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਦੂਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ, ਅਸਮਾਨ-ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੋਤ:

- ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ

- Space.com