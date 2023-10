ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ: ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਮਾਸ਼ਾ

By

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 29 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ: ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਈਥਰਿਅਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1. ਕੁੱਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ: ਕੁੱਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਕਸਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਲਾਲ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿਆਲੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਕ ਦਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਲੱਡ ਮੂਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ: ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨੇਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, 2023 ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 29 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11:31 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1:19 AM ਤੋਂ 1:05 AM ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 2 ਘੰਟਾ 24 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1:05 AM ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਬਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸਤਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਗੋਲਾ-ਗੋਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ:

ਸਵਾਲ: ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

A: ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

A: ਕੁੱਲ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

A: ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਦੰਦੀ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ?

A: ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 28 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 29 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੋਤ:

- [ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ], URL: [URL ਪਾਓ]