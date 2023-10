ਵਿਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਚਮਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਹੀ ਮਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਵੀ ਸਪਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਾਇਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੜਕਣ, ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਸਟੋਰੋਸਿਜ਼ਮਲੋਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਹਿੱਲਣਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਮਰ 4.58 ਅਰਬ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੇਡੀਓਨੁਕਲਾਈਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੱਕ। ਚੱਟਾਨਾਂ, ਉਲਕਾਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਟਰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਰਾ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਪੀਟਰ ਵਰਗੇ ਗੈਸਾਂ ਲਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਕ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲਕਾਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡਿਓਨੁਕਲਾਈਡ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਇਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ, ਐਸਟੋਰੋਸਿਜ਼ਮਲੋਜੀ, ਰੇਡੀਓਨਿਊਕਲਾਈਡ ਡੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

- ਗਾਇਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ: ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ।

- ਐਸਟੋਰੋਸਿਜ਼ਮਲੋਜੀ: ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਰੇਡੀਓਨੁਕਲਾਈਡਜ਼: ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

- ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਕਿਸੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

ਸ੍ਰੋਤ:

Curious Kids is a series for children of all ages. If you have a question you’d like an expert to answer, send it to [email protected].