Wahoo ndi Zwift Alengeza Zosintha za Turbo Trainer, Kupanga Maonekedwe Apadera Pamisika

Wahoo ndi Zwift, awiri otsogola pamsika wapanjinga, asintha kwambiri magawo awo ophunzitsira ma turbo, zomwe zikuwonetsa chitukuko chochititsa chidwi mu ubale wawo. Polumikizana, Wahoo yalengeza zotsika mtengo kwa ophunzitsa ake a Kickr Core ndi Kickr Snap turbo, kupatsa makasitomala njira zotsika mtengo zophunzitsira zamkati.

M'mbuyomu idagulidwa pamtengo wa £699, Kickr Core tsopano ikupezeka pamtengo wa $449.99 ngati chinthu chodziyimira pawokha, chofanana ndi mtengo wa Zwift's Hub, mphunzitsi wanzeru yemwe anali pakati pamilandu yamilandu yakuphwanya patent pakati pa mitundu iwiriyi mu 2022. Kuphatikiza apo, Wahoo ikupereka Kickr Core yophatikizidwa ndi kulembetsa kwa chaka ku Zwift kwa £549.99, ndikupereka phukusi lokopa kwa iwo omwe akufuna kupititsa patsogolo maphunziro awo amkati.

Zwift, kumbali ina, yachotsa Zwift Hub Classic m'sitolo yake, ndikusiya wophunzitsa wanzeru wa Hub One yekha yemwe angagulidwe. Kusunthaku, komwe kwatsimikiziridwa kuti ndi kokhazikika ndi Zwift, kumalola mtunduwo kuwongolera zomwe amagulitsa ndikuwunika kwambiri Hub One, yomwe imabwera ndi zida za Cog and Click. The Click ndi chosinthira mabatani awiri a Bluetooth opanda zingwe chomwe chimapereka kusuntha kosasunthika, kupititsa patsogolo luso loyendetsa njinga m'nyumba.

Ndi kuchotsedwa kwa Hub Classic, zikuwonekeratu kuti Wahoo ndi Zwift akujambula malo apadera amsika. Kickr Core ndi Hub One zidzakhalira limodzi pamsika, kupatsa makasitomala zosankha zosiyana popanda mpikisano wachindunji pakati pa mitundu.

Kuti apititse patsogolo mgwirizano wawo, Zwift igulitsanso Wahoo Kickr Core patsamba lake, ndikukulitsa kupezeka kwake m'misika yosiyanasiyana. Makasitomala aku USA, UK, EU, ndi Canada atha kuyembekezera kupeza Kickr Core papulatifomu ya e-commerce ya Zwift, yomwe ikupezeka ku Australia ndi Japan posachedwa.

Pomaliza, zosintha zaposachedwa pa Wahoo ndi Zwift's turbo trainer ranges zimapanga msika wochititsa chidwi. Pamene mitundu yonseyi ikupitilira kupanga zatsopano komanso kugwirizanitsa, okwera njinga amatha kuyembekezera luso lokwera panjinga m'nyumba ndi njira zotsika mtengo komanso zaukadaulo zomwe mungasankhe.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

1. Kodi ophunzitsa ma turbo ndi chiyani?

Ophunzitsa a Turbo ndi zida zomwe okwera njinga amagwiritsa ntchito kuti asinthe njinga zawo zanthawi zonse kukhala zida zophunzitsira zamkati. Ophunzitsawa amalola okwera njinga kutengera momwe amakwerera panja ndikuphunzitsa m'nyumba.

2. Zwift ndi chiyani?

Zwift ndi nsanja yotchuka yophunzitsira pa intaneti yomwe imaphatikiza zenizeni zenizeni komanso masewera amasewera ambiri kuti apereke mwayi wapadera wopalasa njinga m'nyumba. Zimalola oyendetsa njinga kukwera ndi kupikisana ndi ena padziko lapansi.

3. Kodi Kickr Core ndi chiyani?

The Kickr Core ndi mphunzitsi wanzeru wopangidwa ndi Wahoo. Zimapatsa oyendetsa njinga zochitika zenizeni komanso zozama zapakhomo potengera momwe amamvera kukwera pamsewu.

4. Kodi Hub One ndi chiyani?

The Hub One ndi mphunzitsi wanzeru wopangidwa ndi Zwift. Ndi gawo la mndandanda wa Zwift wazopangira zapanjinga zam'nyumba ndipo zimakhala ndi Cog and Click kit, zomwe zimathandizira kusuntha kokwera m'nyumba.