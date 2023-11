Kodi mpikisano wa Walmart ndi ndani?

By

Kodi Walmart's Rival ndi ndani?

M'dziko lazogulitsa, mpikisano ndi woopsa, ndipo makampani akungokhalira kupikisana pa malo apamwamba. Zikafika ku Walmart, chimphona chogulitsa chomwe chakhala chodziwika bwino, ambiri amadabwa kuti mdani wake wamkulu ndi ndani. Ngakhale pali opikisana nawo angapo pampikisano, kampani imodzi imadziwika kuti ndi mpikisano woyamba wa Walmart - Amazon.

Amazon: E-Commerce Powerhouse

Amazon, yomwe idakhazikitsidwa ndi Jeff Bezos mchaka cha 1994, idayamba ngati malo ogulitsira mabuku pa intaneti koma idakulitsa mwachangu zomwe idapereka kuti ikhale msika waukulu kwambiri padziko lonse lapansi wapaintaneti. Kwa zaka zambiri, Amazon yakula mokulirapo, kusinthiratu zinthu zake zosiyanasiyana ndikukhala malo ogulitsira chilichonse kuyambira pamagetsi mpaka pazakudya. Ndi kusankha kwake kwakukulu, mitengo yampikisano, ndi njira zoperekera zoperekera, Amazon yakhala mphamvu yowerengera nawo pamakampani ogulitsa.

Walmart vs. Amazon: The Battle for Retail Supremacy

Mpikisano wapakati pa Walmart ndi Amazon nthawi zambiri umafotokozedwa ngati mkangano pakati pa ogulitsa njerwa ndi matope ndi chimphona cha e-commerce. Ngakhale Walmart ili ndi mawonekedwe amphamvu okhala ndi masitolo masauzande ambiri padziko lonse lapansi, Amazon imalamulira msika wapaintaneti. Makampani onsewa akhala akuika ndalama zambiri mu mphamvu zawo kuti apindule ndi ena.

Walmart yakhala ikukulitsa zoyeserera zake za e-commerce, kukulitsa msika wake wapaintaneti, ndikuwongolera ntchito zake zoperekera. Kampaniyo yakhala ikugwiritsanso ntchito mashopu ake ambiri kuti apereke njira zosavuta monga zojambulira panjira komanso kutumiza tsiku lomwelo.

Kumbali ina, Amazon yakhala ikupita patsogolo m'malo ogulitsa. Kugulidwa kwa Msika wa Whole Foods mu 2017 kudawonetsa kuti Amazon idalowa m'magolosale, kulola kuti ipikisane mwachindunji ndi bizinesi yaza golosale ya Walmart. Kuphatikiza apo, Amazon yakhala ikuyesera masitolo opanda ndalama ndikukulitsa lingaliro lake la Amazon Go.

FAQ

Q: Kodi Amazon ndi mdani yekhayo wa Walmart?

A: Ngakhale Amazon ndiye mdani wamkulu wa Walmart, palinso ena ochita nawo malonda ogulitsa, monga Target, Costco, ndi Kroger.

Q: Ndani ali pamwamba pa nkhondo ya Walmart vs. Amazon?

A: Nkhondo yolimbana ndi malonda pakati pa Walmart ndi Amazon ikupitilira, ndipo makampani onsewa ali ndi mphamvu zawo. Walmart ili ndi mawonekedwe amphamvu, pomwe Amazon imayang'anira msika wapaintaneti. Chotulukapo cha mkanganowu sichinadziwikebe.

Q: Kodi Walmart ndi Amazon amasiyana bwanji pamabizinesi awo?

A: Walmart imagwira ntchito ngati wogulitsa njerwa ndi matope, yokhala ndi malo ogulitsira ambiri. Amazon, kumbali ina, ndi e-commerce powerhouse, imagwira ntchito makamaka pa intaneti komanso ikukula kukhala malonda ogulitsa.

Pomaliza, pomwe Walmart imayang'anizana ndi mpikisano kuchokera kwa osewera osiyanasiyana ogulitsa, Amazon imadziwika kuti ndi mdani wake wamkulu. Nkhondo yapakati pa zimphona ziwiri zogulitsa izi zikupitilirabe kupanga makampani, pomwe kampani iliyonse imagwiritsa ntchito mphamvu zake kuti ipeze malire. Pamene malo ogulitsa akusintha, zidzakhala zosangalatsa kuwona momwe mkanganowu ukuchitikira komanso yemwe pamapeto pake amatuluka ngati wopambana.