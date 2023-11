By

Kodi mlongo wa mwini Walmart ndi ndani?

M'dziko lazogulitsa, Walmart imayimilira ngati chimphona, ikulamulira makampani ndi mashopu ambiri komanso kupezeka padziko lonse lapansi. Yakhazikitsidwa ndi Sam Walton mu 1962, chimphona chogulitsa malonda chakhala chodziwika bwino, chopereka zinthu zambiri pamitengo yotsika mtengo. Koma kodi munayamba mwadzifunsapo za banja lomwe lili kumbuyo kwa ufumuwu? Kodi mlongo wa mwini Walmart ndi ndani?

Mlongo wa mwini Walmart ndi Alice Walton. Anabadwa pa October 7, 1949, Alice ndi mwana wamkazi yekha wa Sam Walton ndi Helen Walton. Ndi mchimwene wake womaliza m'banja la Walton, lomwe limaphatikizapo azichimwene ake Rob, Jim, ndi John. Ngakhale azichimwene ake adatengapo gawo lalikulu pakukulitsa ndi kukulitsa Walmart, Alice adadzipangira yekha muzaluso.

Alice Walton ndi wosonkhanitsa zaluso komanso wothandiza anthu. Amakonda kwambiri zaluso ndipo wagwiritsa ntchito chuma chake kupanga chopereka chochititsa chidwi kwazaka zambiri. Mu 2011, adatsegula Crystal Bridges Museum of American Art ku Bentonville, Arkansas. Nyumba yosungiramo zinthu zakaleyi imasonyeza zojambulajambula zosiyanasiyana zaku America, kuphatikizapo zidutswa za akatswiri otchuka monga Andy Warhol ndi Norman Rockwell.

FAQ:

Q: Kodi Alice Walton adayamba bwanji kuchita nawo zaluso?

A: Alice Walton anayamba chidwi ndi zaluso ali wamng'ono. Anaphunzira mbiri yakale ku koleji ndipo wakhala akusonkhanitsa zojambulajambula kwazaka zambiri.

Q: Kodi Crystal Bridges Museum of American Art ndi chiyani?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art ndi nyumba yosungiramo zinthu zakale yomwe inakhazikitsidwa ndi Alice Walton. Ili ndi zojambulajambula zaku America ndipo ili ku Bentonville, Arkansas.

Q: Kodi ukonde wa Alice Walton ndi wotani?

A: Pofika chaka cha 2021, ndalama za Alice Walton zikuyembekezeka kukhala pafupifupi $70 biliyoni, zomwe zimamupanga kukhala m'modzi mwa akazi olemera kwambiri padziko lapansi.

Q: Kodi Alice Walton ali ndi gawo lililonse ku Walmart?

A: Ngakhale Alice Walton ndi membala wa banja la Walton, sakuchita nawo ntchito za tsiku ndi tsiku za Walmart. Cholinga chake chachikulu ndikusonkhanitsa zaluso komanso ntchito zachifundo.

Pomaliza, Alice Walton, mlongo wa mwiniwake wa Walmart, wadzipangira mbiri mu zaluso. Ngakhale azichimwene ake atenga gawo lalikulu pakuchita bwino kwa Walmart, Alice adatsata zokonda zake zaluso ndikupanga gulu lodabwitsa. Kupyolera mu chifundo chake ndi kukhazikitsidwa kwa Crystal Bridges Museum, wakhudza kwambiri gulu la zaluso.