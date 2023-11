By

Kodi Mwana wamkazi wa Walmart ndi ndani?

M'dziko lazogulitsa, Walmart ndi dzina lanyumba. Monga wogulitsa wamkulu kwambiri padziko lonse lapansi, zimakhudza kwambiri msika wapadziko lonse lapansi. Koma kodi munayamba mwadzifunsapo kuti mwana wamkazi wa Walmart ndi ndani? Kodi ndani amene akunyamula cholowa cha chimphona chogulitsirachi? Tiyeni tifufuze.

Mwana wamkazi wa Walmart si wina koma Alice Walton. Wobadwa pa Okutobala 7, 1949, Alice ndiye mwana wamkazi yekhayo wa woyambitsa Walmart Sam Walton ndi mkazi wake, Helen Walton. Iye ndi wotsiriza mwa ana awo anayi ndipo wachita mbali yofunika kwambiri pakupanga ufumu wa Walmart.

Alice Walton samangodziwika kuti ndi mwana wamkazi wa Walmart; iyenso ndi mkazi wodziwika wabizinesi komanso wothandiza anthu. Ndi ndalama zokwana madola 70 biliyoni, nthawi zonse amakhala m'modzi mwa akazi olemera kwambiri padziko lonse lapansi. Alice wathandizira kwambiri zaluso, poyambitsa Crystal Bridges Museum of American Art ku Bentonville, Arkansas. Chilakolako chake pa zaluso ndi chikhalidwe chamupangitsa kukhala wolemekezeka pamakampani.

FAQ:

Q: Kodi Walmart ndi chiyani?

A: Walmart ndi bungwe lazamalonda lapadziko lonse lapansi lomwe limagwiritsa ntchito ma hypermarkets ambiri, masitolo ogulitsa, ndi masitolo ogulitsa. Ndi kampani yayikulu kwambiri padziko lonse lapansi ndi ndalama.

Q: Alice Walton ndi ndani?

A: Alice Walton ndi mwana wamkazi wa woyambitsa Walmart Sam Walton. Ndi mayi wabizinesi komanso wothandiza anthu, yemwe amadziwika chifukwa cha zomwe amathandizira pantchito zaluso.

Q: Kodi Crystal Bridges Museum of American Art ndi chiyani?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art ndi nyumba yosungiramo zojambulajambula yomwe ili ku Bentonville, Arkansas. Idakhazikitsidwa ndi Alice Walton ndipo imakhala ndi zojambulajambula zaku America zomwe zidatenga zaka mazana asanu.

Q: Kodi Alice Walton ndi wolemera bwanji?

A: Alice Walton ali ndi ndalama zokwana madola 70 biliyoni, zomwe zimamupanga kukhala mmodzi mwa akazi olemera kwambiri padziko lonse lapansi.

Monga mwana wamkazi wa Walmart, Alice Walton sanangolandira chuma chambiri komanso wadzipangira dzina kudzera muzochita zake zachifundo. Zopereka zake pazaluso komanso kudzipereka kwake pakusunga chikhalidwe cha ku America kwalimbitsa malo ake ngati munthu wodziwika bwino pagulu. Pomwe Walmart ikupitilizabe kuchita bwino motsogozedwa ndi oyang'anira osiyanasiyana, zomwe Alice Walton adachita zimapitilira kupitilira malonda ogulitsa.