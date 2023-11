Nkhondo Imayambira pa Famu ya Finnegan: Omaliza Omaliza a Banja la Ireland

By

Konzekerani ziwonetsero zolimbikitsidwa ndi adrenaline pomwe kotala kotala ya Fittest Family yaku Ireland ikuyamba pamalo atsopano komanso osangalatsa - The Farm yomwe ili pachigwa chokongola cha Boyne Valley of Co Meath. Famu ya mbatata ya m'badwo wachisanu iyi singopereka mawonekedwe apadera ampikisano wowopsa, komanso kuyesa mphamvu zakuthupi ndi zamaganizidwe za mabanja anayi otsala omwe akulimbirana malo omwe amasilira mu Semi Final.

Kuchokera ku Tipperary, tili ndi banja la Byrnes, lomwe limadziwika ndi luso lawo lothamanga pamasewera othamanga komanso mpikisano wa Ironman. Banja la a Bonnar ochokera ku Waterford, ndi kugonjetsedwa kwapafupi kwa nyengo yatha, atsimikiza mtima kutsimikizira okha ndikuwonetsa kuthekera kwawo kwenikweni. Kulowa nawo ndi banja la Peters, lomwenso linachokera ku Waterford, lofunitsitsa kubwereranso ku ntchito yawo yowonongeka mu Season 10. Ndipo potsiriza, banja la Murphy kuchokera ku Carlow, omwe sasiya mwala uliwonse pakufuna kwawo chigonjetso, ngakhale kupita momwe amaperekera nsembe mabisiketi awo okondedwa.

Pokhala ndi wopambana ku All-Ireland monga gawo la mndandanda wawo, a Bonnars ali okonzeka kukumana ndi zovuta zilizonse ndikuwonetsa luso lawo lapadera. Banja lirilonse liri lokonzeka kukankhira malire awo, kusonyeza mphamvu zawo payekha muzochitika kuyambira kayaking mpaka frisbee yomaliza. Nyengo ino ikulonjeza kuti idzakhala yodzaza ndi chisangalalo ndi adrenaline, pamene mabanja odabwitsawa amakumana ndi mavuto aakulu akuthupi.

Yang'anani kwa RTÉ One ndi RTÉ Player Lamlungu, Novembara 26th nthawi ya 6:30pm kuti muone zochitika zoyimitsa mtima ndikukhala gawo laulendo wosaiwalika wopita kukalonga korona wa Banja Labwino Kwambiri ku Ireland. Musaphonye mphindi imodzi yokha ya nyengo yosangalatsayi, pomwe kutsimikiza mtima, chidwi, ndi kudzipereka kosasunthika zimakumana kuti zipangitse chisangalalo chosaiwalika kwa omwe atenga nawo mbali komanso owonera.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ)

Q: Kodi kotala kotala ya Fittest Family yaku Ireland ikuchitika kuti?

A: Ma quarter finals akonzedwa ku The Farm, yomwe ili ku Co Meath, Ireland.

Q: Ndi mabanja ati omwe akutenga nawo gawo mu quarter finals?

A: Mabanja omwe atenga nawo gawo akuphatikizapo banja la Byrnes ku Tipperary, banja la a Bonnar ku Waterford, banja la Peters ku Waterford, ndi banja la Murphy ku Carlow.

Q: Kodi ndingawonere liti kotala kotala la Ireland's Fittest Family?

A: Masewera omaliza adzawonetsedwa pa RTÉ One ndi RTÉ Player Lamlungu, Novembara 26th nthawi ya 6:30pm.