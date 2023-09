The Untold Story of America's First Women Astronauts: Kuthyola Zotchinga ndi Kufikira New Heights

Mu "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush akuwunika ulendo wa amayi asanu ndi mmodzi odabwitsa omwe anaphwanya denga lagalasi m'dziko lolamulidwa ndi amuna lofufuza zakuthambo. Grush akutsutsa nkhani yomwe ilipo ya kulamulira kwa amuna oyera pampikisano wamlengalenga ndikuwunikira zomwe amayiwa adathandizira, omwe anali m'gulu loyamba la NASA kuphatikiza akazi.

Grush amayang'ana kwambiri miyoyo ya Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, ndi Shannon Lucid. Azimayiwa adalowa nawo gulu la astronaut la NASA mu 1978 ndipo adatsimikiza mtima kufika pamtunda umene poyamba adaletsedwa kwa iwo.

"Achisanu ndi chimodzi" imapereka chithunzithunzi chazolimbikitsa ndi kukayikira kwawo, ndikuwunikira nthawi yomwe mayi aliyense adazindikira kuti atha kulembetsa kuti akhale katswiri wa zamlengalenga. Grush akufotokoza momwe amasankhira ngati gawo lofunikira pakusiyanitsidwa, ngakhale kuti kalasilo linali lopangidwa ndi amuna oyera.

Bukhuli likukumananso ndi zovuta zomwe amayiwa adakumana nazo, kuphatikiza chidwi ndi media media, malingaliro achauvinist okhudza zachikondi komanso kugonana m'mlengalenga, komanso kulimbana ndi moyo wamunthu komanso akatswiri. Grush amapereka zitsanzo za kulimba mtima kwawo komanso kutsimikiza mtima kwawo pokumana ndi mavuto, monga nkhondo ya Ride kuti ateteze zinsinsi zake komanso thanzi lake lamalingaliro pakati pa zowonera.

"The Six" ikuwonetsanso ntchito zofunika zomwe akatswiri amasiyanasiyana mkati ndi kunja kwa NASA. Ruth Bates Harris, wogwira ntchito ku NASA, adadzudzula molimba mtima bungweli chifukwa chosowa kusiyanasiyana. The Mercury 13, gulu la amayi omwe adayesedwa mwamphamvu kumayambiriro kwa zaka za m'ma 1960 kuti atsimikizire kuti anali okhoza kukhala oyenda mumlengalenga, amalandiranso kuzindikira.

Grush imaphatikiza zochitika zatsiku ndi tsiku za oyenda mumlengalenga, kuwulula zinthu zosadabwitsa za ntchito yawo. Anayesa masuti a m’mlengalenga, kugwiritsira ntchito zida za robotiki, ndi kuyang’ana zovuta za kugwira ntchito ndi antchito aamuna amene amaonetsa makalendala a pinup pazitseko za maofesi awo.

Ngakhale kuti bukuli liribe zoopsa ndi zoopsa, Grush akugogomezera kulimba mtima ndi kupirira zomwe zimaposa jenda ndi mtundu. Tsoka la Challenger limakhala ngati chikumbutso chodetsa nkhawa za zoopsa zomwe zimachitika pakufufuza mlengalenga, komanso kudzipereka komaliza komwe Resnik adapanga.

Pofufuza mozama komanso nthano zochititsa chidwi, "Achisanu ndi chimodzi" imakulitsa kumvetsetsa kwathu za mpikisano wamlengalenga ndikutsutsa malingaliro azikhalidwe akuti ndani angakhale m'gulu la "banja lonse la anthu."

Gwero: The New York Times