Kodi pali kusiyana kotani pakati pa Walmart ndi Walmart?

Muzochitika zodabwitsa, zimphona ziwiri zogulitsa zomwe zili ndi dzina lomwelo zatulukira pamsika, zomwe zikuyambitsa chisokonezo pakati pa ogula. Walmart, bungwe lodziwika bwino lazamalonda ku America lodziwika bwino, tsopano likupezeka kuti likugawana nawo malowa ndi gulu lina lomwe limadziwika ndi dzina lomwelo. Koma kodi pali kusiyana kotani pakati pa mabungwe awiriwa a Walmart? Tiyeni tilowe mwatsatanetsatane.

Malingaliro a kampani Walmart Corporation

Walmart yoyamba komanso yodziwika bwino ndi kampani yodziwika bwino yogulitsa malonda yomwe idakhazikitsidwa ndi Sam Walton mu 1962. Ndi likulu lake ku Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation imagwiritsa ntchito ma hypermarkets ambiri, masitolo ogulitsa, ndi masitolo ogulitsa padziko lonse lapansi. Imadziwika ndi mitundu yosiyanasiyana yazinthu, mitengo yampikisano, komanso kupezeka kwakukulu pa intaneti komanso pa intaneti.

Malingaliro a kampani Walmart Inc.

Walmart yachiwiri ndi wosewera watsopano pamsika. Walmart Inc. ndi kampani yaukadaulo yaku Canada yomwe imapereka nsanja yaukadaulo ya e-commerce. Cholinga chake ndikusintha malonda ogulitsa popereka mwayi wogula zinthu pa intaneti kudzera patsamba lake komanso pulogalamu yam'manja. Ngakhale ili ndi dzina lomwelo ngati chimphona chakugulitsa ku America, Walmart Inc. ndi bungwe lodziyimira pawokha lopanda mgwirizano ndi Walmart Corporation.

FAQ:

Q: Kodi Walmart Corporation ndi Walmart Inc. zikugwirizana?

A: Ayi, Walmart Corporation ndi Walmart Inc. ndi mabungwe osiyana popanda kulumikizana kapena kuyanjana.

Q: Kodi ndingagule ku Walmart Corporation ndi Walmart Inc.?

A: Inde, mutha kugula zinthu zonse ziwiri. Walmart Corporation imagwira ntchito m'masitolo ogulitsa, pomwe Walmart Inc. imapereka nsanja yogulitsira pa intaneti.

Q: Kodi malonda ndi mitengo ndizofanana m'mabungwe onse a Walmart?

A: Zomwe zimaperekedwa ndi mitengo zimatha kusiyana pakati pa Walmart Corporation ndi Walmart Inc. Ndibwino kuyang'ana tsamba la bungwe lililonse kapena kupita kumasitolo awo kuti mudziwe zolondola.

Q: Kodi Walmart Inc. ikukonzekera kukulitsa ntchito zake?

A: Monga kampani yaukadaulo yomwe ikukula, Walmart Inc. ili ndi mapulani okulitsa ntchito zake ndikufikira makasitomala ambiri mtsogolo.

Pomaliza, ngakhale mabungwe onsewa amagawana dzina loti "Walmart," ndi osiyana komanso osiyana wina ndi mnzake. Walmart Corporation ndi chimphona chodziwika bwino cha malonda, pomwe Walmart Inc. ndi kampani yaukadaulo yaku Canada yomwe ikufuna kusintha malonda ogulitsa kudzera pa intaneti. Chifukwa chake, nthawi ina mukadzamva wina akutchula Walmart, onetsetsani kuti afotokoze Walmart yomwe akunena, popeza kusiyana pakati pa ziwirizi ndikofunika.