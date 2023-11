Kodi Walmart ili pansi pa banki yanji?

Padziko lazogulitsa, Walmart mosakayikira ndi chimphona. Ndi maukonde ake ambiri ogulitsa ndi mitundu yosiyanasiyana yazinthu, kampaniyo yakhala dzina lanyumba. Komabe, zikafika pantchito zamabanki, Walmart siigwira ntchito pansi pa banki yake. M'malo mwake, adagwirizana ndi mabungwe angapo azachuma kuti apereke ntchito zosiyanasiyana zamabanki kwa makasitomala ake.

Chimodzi mwamaubwenzi ofunikira omwe Walmart adakhazikitsa ndi Green Dot Corporation, omwe amatsogolera makhadi olipiriratu komanso ntchito zamabanki. Kupyolera mu mgwirizano umenewu, Walmart imapereka Walmart MoneyCard, khadi yolipiriratu yobweza yomwe imalola makasitomala kuwongolera ndalama zawo, kugula, ndi kulipira ngongole. Walmart MoneyCard imaperekedwa ndi Green Dot Bank, nthambi ya Green Dot Corporation.

Mgwirizano wina wodziwika ndi Capital One Financial Corporation. Walmart yagwirizana ndi Capital One kuti ipereke Walmart Reward Card ndi Walmart Rewards Mastercard. Ma kirediti kadi awa amapatsa makasitomala mphotho ndi zopindulitsa pazogula zawo ku Walmart ndi ogulitsa ena omwe akutenga nawo gawo. Capital One ndi amene amapereka ma kirediti kadi awa.

FAQ:

Q: Kodi ndingatsegule akaunti yakubanki ku Walmart?

A: Ayi, Walmart sagwira ntchito ngati banki yachikhalidwe ndipo sapereka maakaunti ake aku banki. Komabe, imapereka ntchito zosiyanasiyana zachuma kudzera mu mgwirizano ndi mabanki ena ndi mabungwe azachuma.

Q: Kodi ndingapeze cheke ku Walmart?

A: Inde, Walmart imapereka ntchito zopezera ndalama. Mutha kupeza macheke osiyanasiyana, kuphatikiza malipiro, boma, kubweza msonkho, ndi macheke a inshuwaransi, ku Walmart MoneyCenters kapena madesiki othandizira makasitomala ndindalama zochepa.

Q: Kodi ndingapeze ngongole kuchokera ku Walmart?

A: Ayi, Walmart sapereka ngongole mwachindunji. Komabe, imapereka zinthu zingapo zandalama ndi ntchito kudzera m'mayanjano ake, monga makhadi olipira olipira ndi makhadi angongole.

Q: Kodi mabanki a Walmart ndi otetezeka?

A: Ntchito zamabanki za Walmart zimaperekedwa kudzera mu mgwirizano ndi mabungwe azachuma okhazikika. Mabungwewa amayendetsedwa ndi kuyang'aniridwa ndi maulamuliro oyenera, kuwonetsetsa chitetezo ndi chitetezo cha ntchito zomwe amapereka.

Pomaliza, ngakhale Walmart ilibe banki yake, idagwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana azachuma kuti apereke ntchito zamabanki kwa makasitomala ake. Kaya ndi makhadi olipira kapena makhadi angongole, Walmart yagwirizana ndi makampani ngati Green Dot ndi Capital One kuti apereke mayankho osavuta azachuma kwamakasitomala ake ambiri.