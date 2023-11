By

Kodi magawo atatu a Walmart ndi ati?

Walmart, wogulitsa wamkulu kwambiri padziko lonse lapansi, amagwira ntchito m'magawo atatu: Walmart US, Walmart International, ndi Sam's Club. Gawo lililonse limakwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zamakasitomala ndipo limathandizira kuti kampaniyo iziyenda bwino. Tiyeni tione mwatsatanetsatane zigawo zitatuzi ndi zomwe zikuphatikiza.

1. Walmart US

Walmart US ndiye gawo lalikulu kwambiri lamakampani, kuwerengera ndalama zake zambiri. Imagwiritsa ntchito mashopu ambiri ogulitsa ku United States, ndikupereka zinthu zosiyanasiyana, kuphatikiza zakudya, zovala, zamagetsi, ndi zinthu zapakhomo. Walmart US imatumizira makasitomala mamiliyoni tsiku lililonse, kuwapatsa mitengo yotsika mtengo komanso zokumana nazo zogula. Gawoli likuphatikizanso nsanja ya Walmart ya e-commerce, kulola makasitomala kugula pa intaneti ndikugula zomwe adagula pakhomo pawo.

2. Walmart International

Walmart International imayang'ana kwambiri kukulitsa kupezeka kwa kampani kupitilira United States. Imagwira ntchito m'maiko osiyanasiyana padziko lonse lapansi, kuphatikiza Mexico, Canada, United Kingdom, China, ndi Brazil, pakati pa ena. Gawoli limasintha mtundu wamabizinesi a Walmart kuti agwirizane ndi zosowa ndi zokonda za msika wadziko lililonse. Potengera luso lake lapadziko lonse lapansi komanso ukadaulo wake, Walmart International ikufuna kupatsa makasitomala zinthu zabwino pamitengo yopikisana, komanso kuthandizira chuma chapafupi.

3. Kalabu ya Sam

Sam's Club ndi kalabu yotengera umembala yomwe imapereka zinthu zambiri pamitengo yotsika. Imasamalira makasitomala ndi mabizinesi, kuwapatsa zinthu zosiyanasiyana, kuphatikiza zakudya, zamagetsi, mipando, ndi zina zambiri. Sam's Club imagwiritsa ntchito njira yolembetsa, pomwe mamembala amalipira chindapusa chapachaka kuti apeze mapindu ndi mapindu. Poganizira kwambiri kugula zinthu zambiri komanso kupulumutsa mtengo, Sam's Club imakopa makasitomala omwe akufuna kugula zochuluka kapena kufunafuna mtengo wandalama zawo.

FAQ:

Q: Kodi pali kusiyana kotani pakati pa Walmart US ndi Walmart International?

A: Walmart US imagwira ntchito ku United States, pomwe Walmart International imakulitsa kufikira kwamakampani kumayiko ena padziko lonse lapansi.

Q: Kodi Sam's Club ndi mabizinesi okha?

A: Ayi, Sam's Club ndi yotseguka kwa makasitomala ndi mabizinesi. Aliyense akhoza kukhala membala ndikusangalala ndi mapindu ogula zambiri komanso mitengo yochotsera.

Q: Kodi ndingagule pa intaneti ku Walmart?

A: Inde, Walmart imapereka nsanja ya e-commerce komwe makasitomala amatha kugula pa intaneti ndikugula zinthu zawo pakhomo.

Pomaliza, magawo atatu a Walmart, Walmart US, Walmart International, ndi Sam's Club, amakwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zamakasitomala ndipo amathandizira kuti kampaniyo ipambane padziko lonse lapansi. Kaya ndi kudzera m'mashopu ake ambiri ogulitsa, kufalikira kwa mayiko, kapena kalabu yosungiramo umembala, Walmart imayesetsa kupatsa makasitomala mitengo yotsika mtengo, zinthu zabwino, komanso zokumana nazo zogula.