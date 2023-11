Kumvetsetsa Kufunika kwa Thandizo la Mental Health m'mayunivesite

By

Tsoka linakhudza anthu a pa yunivesite ya New Hampshire pamene anali kulira chifukwa cha imfa ya wophunzira yemwe adadzipha Lamlungu. Wophunzirayo, wamng'ono ku Peter T. Paul College of Business and Economics, adafotokozedwa ndi akuluakulu a sukulu kuti ndi bwenzi lokhulupirika komanso lachifundo lomwe linali ndi zotsatira zabwino pa gulu la UNH. Anthu amsukulu akukhudzidwa makamaka pamene ophunzira akukonzekera kupita ku tchuthi cha Thanksgiving sabata ino.

Pambuyo pa chochitika chowopsya chimenechi, Purezidenti wa UNH James W. Dean Jr. Analimbikitsa aphunzitsi kuti adziwe zachisoni zomwe ophunzira ambiri akukumana nazo komanso kuti azitha kusinthasintha pankhani ya maphunziro. Yunivesiteyo imalumikizana ndi banja la wophunzirayo ndipo izikhala ikupereka zidziwitso pazachikumbutso pakanthawi.

Mkulu wa apolisi ku Durham Rene Kelley adatsimikizira kuti imfayo ndi yodzipha ndipo adatsimikizira kuti palibe masewero oipa omwe akukayikira. Kafukufuku akupitilira.

Pozindikira kufunikira kwa chithandizo ndi upangiri munthawi ngati izi, ma Psychological and Counselling Services a yunivesite komanso Pulogalamu Yothandizira Ogwira Ntchito amapezeka kwa ophunzira, aphunzitsi, ndi antchito. Ndikofunikira kuti anthu azifikira ndikupempha thandizo ngati akumva chisoni kapena chisoni.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri:

Q: Kodi ophunzira angalumikizane bwanji ndi UNH Psychological and Counselling Services?

A: Ophunzira atha kufikira ku Psychological and Counselling Services pa (603) 862-2090 kuti awathandize.

Q: Kodi ogwira ntchito ndi aphunzitsi angapeze bwanji Employee Assistance Program ku UNH?

A: The Employee Assistance Programme ikhoza kufikiridwa mwachindunji pa (800) 424-1749.

Q: Kodi pali njira zothandizira pakagwa mavuto adziko lonse kuti zithandizidwe mwamsanga?

A: Inde, telefoni ya National Alliance on Mental Illness (NAMI) ikhoza kulumikizidwa ku 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline pa 800-273-TALK (8255), ndi National Crisis Line pa 1- 833-710-6477. Mizere yamavutoyi imapereka chithandizo chanthawi yomweyo ndi chitsogozo kwa omwe akufunika.