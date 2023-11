Tsogolo Lodabwitsa la The Simpsons: Hit & Run Sequel ndi Mafunso Osayankhidwa

By

Masewera okondedwa otseguka padziko lonse lapansi, The Simpsons: Hit & Run, akopa mafani kwazaka zambiri ndi nthabwala zake zapadera komanso masewera. Ngakhale kutchuka kwake komanso kufunikira kotsatira, oyambitsa masewerawa adawulula posachedwa kuti masewera otsatiridwa sanawonekere, kusiya mafani komanso ngakhale opanga okha.

M'mafunso aposachedwa ndi MinnMax, opanga mapulogalamu, opanga mapulogalamu, opanga, ndi opanga akuluakulu omwe adachita nawo masewera oyambilira adagawana zosokoneza komanso zokhumudwitsidwa pakuletsa kotsatira. Atafunsidwa za chifukwa chomwe adayimitsa kupanga, wopanga wamkulu John Melchior anayankha modabwa, kuti, "Sindikudziwa."

Zinali chisankho chodabwitsa kwambiri chomwe chinasiya aliyense wokhudzidwa ndi mutu wawo. Melchior adalongosola kuti kupambana kwamasewera oyambilira kudapangitsa kuti pakhale mgwirizano wamasewera asanu ndi ndalama zochepa kuposa zomwe opanga amayembekezera. Lingaliro loletsa kupanga lidakhala lodabwitsa, ngakhale kwa bwana wa Melchior, yemwe adawapereka masewerawo "m'mbale yasiliva."

Masewera oyambilira, omwe adatulutsidwa ndi Vivendi Universal Games mu 2003, anali ndi chiwembu chachilendo ku Springfield, osewera omwe akuchita nawo mipikisano yosiyanasiyana kuti aulule zomwe zidachitikazo. Chimodzi mwazinthu zodziwika bwino pamasewerawa chinali maulendo othamanga a Grand Theft Auto, omwe mafani amakumbukira bwino.

Njira yotsatirira yomwe idakonzedwayo ikufuna kukulitsa makina oyendetsa poyambitsa luso lotha kukoka zinthu pamagalimoto. Wopanga Darren Evenson adatchulapo chitsanzo chomwe chidapangidwa kuti chichitike ntchitoyi isanathe. Komabe, kupitirira chitsanzo ndi chiwembu chotayirira, sikunapite patsogolo kwambiri.

Madivelopa adawonetsa kusakhulupirira kwawo pakuthetsedwa kwa projekitiyi, chifukwa amalingalira za The Simpsons: Hit & Run kukhala chilolezo. Kwa iwo, chotsatira chinawoneka ngati kupita patsogolo kwachilengedwe, koma chinachotsedwa patebulo mwadzidzidzi.

Chimodzi mwazinthu zazikulu zomwe zidapangitsa kugwa kwa sequel ndikulephera kwa Vivendi kupeza ufulu wamasewera a kanema ku The Simpsons. Chosangalatsa ndichakuti kampaniyo idachita bwino kupeza ufulu wama franchise ena otchuka monga Buffy the Vampire Slayer. Pambuyo pake, EA adapeza ufulu wamasewera a kanema mu 2005; komabe, palibe masewera atsopano ozikidwa pa The Simpsons omwe adatulutsidwa kuyambira 2007.

Pomaliza, ngakhale ziyembekezo za kutsata kwa The Simpsons: Hit & Run zitha kuthetsedwa bola ngati EA ikusunga ufulu wa chilolezocho, mafani atha kukhalabe ndi chiyembekezo chamasewera oyambilira. Zinsinsi zokhudzana ndi kuthetsedwa kwa sequel zikupitilirabe kusokoneza mafani ndi opanga, zomwe zimawasiya akudabwa zomwe zikadakhala.

FAQ

Kodi padzakhalanso yotsatira ya The Simpsons: Hit & Run?

Pofika pano, njira yotsatira ya The Simpsons: Hit & Run yaletsedwa. Opanga masewerawa komanso mafani onse adadabwa ndi lingaliro loyimitsa kupanga.

Chifukwa chiyani kupanga kotsatizana kunayimitsidwa?

Chifukwa chenicheni cha kuchotsedwa kwa sequel sichidziwika. Wopanga wamkulu a John Melchior adawonetsa chisokonezo pachigamulochi ndipo adati zovuta zazachuma zomwe zachitika pamasewera asanu ndizomwe zidathandizira.

Ndi zinthu ziti zapadera zomwe zidakonzedweratu kuti zidzatsatidwe?

Njira yotsatira yomwe idakonzedwa ikufuna kuyambitsa makina atsopano oyendetsa, kulola osewera kukoka zinthu pamagalimoto. Ngakhale kuti pulojekitiyi idapangidwa kuti igwire ntchitoyi, ntchitoyi idathetsedwa, ndikusiya kukula kwake kosadziwika bwino.

Kodi ndi zinthu ziti zomwe zapangitsa kuti chotsatiracho chigwetsedwe?

Chimodzi mwazinthu zazikulu chinali kulephera kwa Vivendi kupeza ufulu wamasewera apakanema ku The Simpsons, pomwe adapeza bwino ufulu wama franchise ena otchuka monga Buffy the Vampire Slayer. Kulephera kumeneku kunathandizira kwambiri chigamulo choletsa kutsata kotsatira.