Kuwona Tsogolo la Chisoni Chatekinoloje: Dziko Latsopano Lolimba Mtima la Anzake Opanga

Kumayambiriro kwa chaka cha 2023, Sunshine Henle analandira meseji kuchokera kwa amayi ake, kapena adakhulupirira. Sanadziwe kuti zomwe zidayambitsa mauthengawa zinali "ghostbot," masewera a digito a amayi ake omwe anamwalira mothandizidwa ndi OpenAI's ChatGPT. Tekinoloje yomwe ikubwerayi, yomwe imatchedwa "grief tech," ikufuna kupereka chitonthozo ndi bwenzi kwa iwo omwe ali pachisoni imfa ya wokondedwa. Komabe, ngakhale ogwiritsa ntchito ngati Henle amayamikira chitonthozo cha ma chatbots apamwambawa, akatswiri amachenjeza za momwe amagwiritsidwira ntchito pamakhalidwe komanso m'maganizo.

Oyambitsa Chisoni chatekinoloje monga Replika, HereAfter AI, StoryFile, ndi Seance AI alowa m'malo, akupereka mautumiki osiyanasiyana kuthandiza anthu kuthana ndi kutayika. Ntchitozi zimachokera ku zokambirana zamakanema ndi wakufayo mpaka ma avatar enieni komanso zomvera. Kuti mupereke chidziwitso chaumwini, ogwiritsa ntchito amawongoleredwa kudzera m'mafunso amunthu, omwe amaphunzitsa mapulaneti a AI algorithms.

Mofanana ndi mitundu ina yamabizinesi olembetsa, nsanja zamatekinoloje zachisoni zimapatsa ogwiritsa ntchito mapulani amitengo. Kutengera ndi zomwe mukufuna komanso mtundu wake, mitengo yolembetsa imatha kuchoka pa madola angapo pamwezi mpaka madola mazana angapo pachaka. Mwachitsanzo, dongosolo la StoryFile limapatsa ogwiritsa ntchito mwayi wowonera makanema apamwamba kwambiri, otalikirapo a okondedwa awo omwe adachoka ndi chindapusa chimodzi cha $499.

Ngakhale oyambitsa ena amayandikira ukadaulo uwu mosamala, ena amatenga mawonekedwe ankhanza kwambiri. Jarren Rocks, yemwe anayambitsa Seance AI, akugogomezera kuti mapulogalamu ake amapereka kutseka m'malo molumikizana kwa nthawi yayitali. Mosiyana ndi izi, Justin Harrison wa Inu, Only Virtual akuwona dziko lomwe chisoni chimatha, pomwe nsanja yake ikufuna kutulutsanso zenizeni za okondedwa.

Ngakhale ubwino wa matekinolojewa, nkhawa zokhudzana ndi kuvomereza, kudalira maganizo, chinenero chokondera, ndi malonda omwe akuyang'ana ogwiritsa ntchito omwe ali pachiopsezo adzutsidwa. Akatswiri ofufuza za AI komanso ofufuza zaukadaulo amawona kutukuka kwachangu kwaukadaulo wachisoni ndikukayikira, ndikuwunikira zovuta zamalamulo ndi zamakhalidwe. Mwachitsanzo, kafukufuku waposachedwa wapeza kuti pulogalamu yapawekha ya chatbot Replika idawonetsa ogwiritsa ntchito omwe ali pachiwopsezo kuti awonetse zolaula atangolembetsa, kutsimikizira kufunika kotetezedwa pamapulatifomu awa.

Kuphatikiza apo, kukwera kwa postmortem deepfakes kwadzetsa zokambirana zachinsinsi komanso ufulu wotsatsa. Ngakhale kuti malamulo akhazikitsidwa kwa anthu otchuka m'mayiko ena, anthu ambiri amakhalabe osatetezedwa. Zotsatira zake, akatswiri akuyitanitsa kusintha kwa ndondomeko panthawi yokonzekera malo kuti aphatikize ndime ya "Do not bot me" ndikuwonetsetsa kugwiritsa ntchito bwino matekinolojewa.

Pamene anthu akulimbana ndi zovuta za kupita patsogolo kumeneku, tsogolo laukadaulo wachisoni silikudziwika. Ngakhale limapereka njira yatsopano yothanirana ndi kutayika, kuopsa kwake komwe kungachitike komanso zotsatira zake pamakhalidwe zimafunikira kuganiziridwa mozama. Kusiyanitsa pakati pa kupereka chitonthozo ndi kuchirikiza ufulu waumwini kudzakhala kofunika kwambiri pamene tikuyenda m'dziko latsopano lolimba mtima la mabwenzi ochita kupanga.

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri (FAQ):

1. Kodi teknoloji yachisoni ndi chiyani?

Grief tech imatanthawuza gulu lamatekinoloje, kuphatikiza nsanja ngati Replika, HereAfter AI, StoryFile, ndi Seance AI, zomwe cholinga chake ndi kuthandiza anthu kuthana ndi kutayika kwa wokondedwa wawo kudzera pamasewera a digito komanso kusangalala ndi wakufayo.

2. Kodi nsanja zaukadaulo zachisonizi zimagwira ntchito bwanji?

Mapulatifomu aukadaulo wa Chisoni amagwiritsa ntchito kuphunzira mozama ndi mitundu yayikulu yazilankhulo, kuphatikiza ndikusintha kwamunthu kudzera m'mafunso, kupanga ma avatar kapena ma chatbots omwe amatsanzira umunthu komanso momwe munthu wamwalirayo. Ogwiritsa ntchito amatha kukambirana, kuwonera makanema, kapena kumvera zomvera.

3. Kodi pali zodetsa nkhawa zilizonse zokhudzana ndiukadaulo wachisoni?

Inde, pali zovuta zingapo zamakhalidwe zomwe zimagwirizanitsidwa ndi tech tech. Izi zikuphatikizapo kusowa kwa chilolezo kuchokera kwa munthu wakufayo, kuthekera kwa kudalira mabwenzi apamtima, kupitiriza chinenero chokondera m'magulu a data, ndi malonda a mautumikiwa kwa ogwiritsa ntchito omwe ali pachiopsezo.

4. Kodi mitundu yamitengo ya nsanja zachisoni ndi chiyani?

Mapulatifomu a Grief tech nthawi zambiri amapereka mapulani olembetsa a tiered. Mitengo imatha kuchoka pa madola angapo pamwezi kufika pa madola mazana angapo pachaka, kutengera mawonekedwe ndi mtundu wa ntchito.

5. Kodi anthu angathane bwanji ndi nkhani zamakhalidwe okhudzana ndi ukadaulo wachisoni?

Akatswiri amalimbikitsa kukhazikitsidwa kwa malamulo ndi chitetezo panthawi yokonza malo. Izi zitha kuphatikiza kuphatikizira ndime ya "Don't bot me" kuti muteteze zinsinsi za anthu ndikuwonetsetsa kugwiritsa ntchito luso laukadaulo.