Konzaninso Buku la Armored Core VI Pilot ndikusunga 25%

By

Ngati ndinu okonda FromSoftware's Armored Core VI ndipo mukufuna kukulitsa luso lanu lamasewera, mudzakhala okondwa kudziwa kuti kalozera wamasewera ovomerezeka, wotchedwa Pilot's Manual, tsopano akupezeka kuti ayitanitsa pa Amazon. Wopangidwa ndi Future Press, gulu lomwelo kumbuyo kwa otsogolera odziwika bwino a Elden Ring, buku lotolera lamasamba 432 likuyenera kutulutsidwa pa Novembara 30 chaka chino.

Pakadali pano, Buku la Pilot's likugulitsidwa, ndi mtengo woyitanitsa $33.58, womwe ndi kuchotsera 25% pamtengo wake wanthawi zonse wa $44.99. Bukuli lapangidwa kuti lithandizire oyendetsa ndege a rookie komanso osewera odziwa zambiri, kuwapatsa chidziwitso ndi njira zofunikira. Imakhudza mbali zosiyanasiyana zamasewera, kuphatikiza maphunziro omenyera nkhondo, kusonkhana, kuyenda kwa ntchito iliyonse, komanso malangizo aukadaulo amomwe mungayandikire adani.

Chimodzi mwazofunikira kwambiri mu Buku la Pilot's Manual ndi chiwongolero cha S Rank chamasamba 50, chomwe chimakhala ndi mamapu apadera komanso malingaliro amisonkhano. Bonasi ili ndi cholinga chothandizira osewera kuti akwaniritse udindo wapamwamba kwambiri pamasewera, kukulitsa luso lawo lamasewera.

Pakuwunika kwathu kwa Armored Core VI, tidapatsa chiphaso cha 8/10, ndikuzindikira kuti imasunga makina amtundu wa mech action koma imayambitsa zosintha ndi zosintha zosiyanasiyana. Tidazifotokoza ngati kubweza kolandirika kwa mndandanda wama mecha. Ndi Buku la Pilot's, osewera amatha kuzama mozama pazovuta zamasewerawa ndikupeza njira zatsopano zothetsera zovuta.

Ngati mukufuna kukulitsa zotsogola zanu zamasewera, mutha kutenganso mwayi pamitengo yotsitsidwa pa The Legend of Zelda: Misozi ya Malangizo a Ufumu. Ma Standard and Collector's Edition onse akupezeka pamitengo yotsika. Poganizira kukula kwa masewerawa, kukhala ndi chiwongolero kungathandize kwambiri masewero anu ndi kufufuza.

Musaphonye mwayi wokonzeratu Buku la Armored Core VI Pilot pamtengo wotsika. Ndiwothandizana nawo wofunikira kwa aliyense wokonda masewerawa, omwe amapereka zidziwitso, njira, ndi bonasi. Sinthani luso lanu ndikuwonetsetsa kuti mukugwiritsa ntchito bwino Armored Core VI.

Sources:

- IGN: Hannah Hoolihan