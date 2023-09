The Expanse: A Telltale Series Episode 4 Tsopano Ikupezeka

By

Chidule cha nkhaniyi: Gawo lachinayi la The Expanse: A Telltale Series, lotchedwa "Impossible Objects," tsopano likupezeka kuti lizisewera. Mu gawoli, wotsogolera Camina Drummer, wonenedwa ndi Cara Gee, akuyamba ntchito yovuta payekha kutsatira zomwe zidachitika m'mbuyomu. Osewera adzakumana ndi zisankho zomwe zitha kukhala zowopsa, ngakhale zida zankhondo za Drummer zimatsimikizira kuti sangaphedwe. Nkhaniyi imathera pa cliffhanger, kumanga kuyembekezera kutulutsidwa kwa gawo lomaliza pa September 21. Osewera omwe adakonzeratu masewerawa adzapeza mwayi wopita ku gawo lomaliza pa September 20. Kuwonjezera apo, gawo la DLC lomwe likuyang'ana pa Chrisjen Avasarala, wotchulidwa ndi Shohreh Aghdashloo, ili mchitukuko ndipo ipatsa osewera mwayi wowonera chochitika chomwe chikuwonetsedwa mu kanema wawayilesi koma osawonetsedwa. Chigawo cha DLC, chotchedwa "Mngelo wamkulu," akuyenera kumasulidwa kugwa. The Expanse: A Telltale Series ikupezeka pa PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ndi PC.

Sources:

- The Expanse: A Telltale Series Episode 4

- The Expanse: A Telltale Series Episode 5

- The Expanse: A Telltale Series DLC Episode "Mngelo Wamkulu"