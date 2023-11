Phunziro Latsopano Limawonetsa Ntchito Yodabwitsa ya Cerebellar Nuclei mu Associative Learning

By

Ofufuza ochokera ku Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, ndi Champalimaud Center for the Unknown apeza zinthu zosangalatsa zokhudzana ndi maphunziro ophatikizana komanso gawo la nuclei mu cerebellum. Mwachizoloŵezi, ankakhulupirira kuti cortex ya cerebellum inali ndi udindo wowongolera maphunziro a associative. Komabe, kafukufuku watsopanoyu akuwonetsa kuti ma nuclei amatenga gawo lodabwitsa pakuphunziraku.

Kuphunzira moyanjana kumatanthauza njira yomwe zochitika zabwino kapena zoipa zimatsogolera ku kuphunzira ndi kusintha kwa khalidwe. Mwachitsanzo, ngati tiwotcha zala zathu pa chitofu chotentha, timaphunzira kukhala osamala kwambiri m’tsogolo. Cerebellum yakhala ikudziwika kuti ndi yofunika kwambiri mu maphunziro awa, koma njira zenizeni sizikudziwika.

Kuti afufuzenso izi, gulu la ofufuza lapadziko lonse lapansi linayesa mbewa. Mbewazo zinaphunzitsidwa ndi zinthu ziwiri zosiyana: kuwala kwa kuwala kotsatiridwa ndi mpweya wotuluka m'maso. M’kupita kwa nthaŵi, mbewazo zinaphunzira kugwirizanitsa zosonkhezera ziŵirizi ndipo zimatsekereza maso awo mwachisawawa zikawona kuwala kwa kuwala.

Ofufuzawo adayang'ana mbali ziwiri zazikulu za cerebellum: cerebellar cortex ndi cerebellar nuclei. Zigawozi zimalumikizidwa, ndipo ma nuclei amakhala ngati malo otulutsa a cerebellum. M'mbuyomu ankakhulupirira kuti cortex ndi gawo lofunika kwambiri pophunzira reflex ndi nthawi ya kutseka kwa zikope. Komabe, kafukufukuyu adawonetsa kuti kutseka kwa zikope nthawi yabwino kumathanso kuyendetsedwa ndi ma nuclei.

Cerebellum imalandira chidziwitso kuchokera kumadera ena a ubongo kudzera mu ulusi wa mossy ndi ulusi wokwera. Ulusi wa mossy amaganiziridwa kuti umatulutsa chidziwitso kuchokera ku kuwala kwa kuwala, pamene ulusi wokwera umapereka chidziwitso chokhudzana ndi mpweya wa mpweya. Ofufuzawo adapeza kuti, mu mbewa zomwe zikuwonetsa maphunziro oyanjana, ulusi wa mossy umapangitsa kulumikizana mwamphamvu ndi ma nuclei.

Kuonjezera apo, ochita kafukufukuwa adagwiritsa ntchito optogenetics, njira yomwe imagwiritsa ntchito kuwala kulamulira maselo, kuyesa mphamvu yophunzirira mu cerebellar nuclei. Iwo adapeza kuti kulimbikitsa mwachindunji kulumikizana kwaubongo ndi kuwala, kophatikizidwa ndi mpweya wotulutsa mpweya, kumapangitsa kuti zikope zitseke nthawi yake mu mbewa.

Phunziroli limapereka zidziwitso zatsopano za njira zovuta zophunzirira zophatikizana mu cerebellum. Powulula chothandizira chodabwitsa cha ma nuclei, ochita kafukufuku akulitsa kumvetsetsa kwathu za dera lofunika kwambiri la ubongo ndi ntchito yake pakuphunzira ndi khalidwe.

