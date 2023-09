Magulu a PlayStation 5 Console Alandila Mtengo wa $50 ku US

By

Sony yalengeza kutsika kwa $50 pamtengo wa mitolo ya PlayStation 5 ku United States. Kuitana Kwantchito: Nkhondo Zamakono 2 PS5 mtolo wachepetsedwa kuchokera $539.99 kufika $489.99, ndi chopereka ichi chikupezeka pa Intaneti pa PlayStation Direct mpaka September 30. Kuwonjezera, ogulitsa monga Best Buy ndi Walmart akuperekanso mtolo womwewo kwa $489. The Final Fantasy 16 mtolo ndi Horizon Forbidden West mtolo adalandiranso kuchotsera kwa $ 50, komwe kumapezeka ku Walmart ndi Best Buy.

Kwa iwo omwe ali ndi chidwi, GameStop ikupereka kuchotsera kwa $50 pa ma PS5 osankhidwa mukagula m'sitolo mpaka 9.29.23. Ndizofunikira kudziwa kuti kuchotsera kwa PS5 ku US sikunali koopsa poyerekeza ndi Europe, komwe Sony yatulutsa posachedwa mitengo iwiri m'miyezi ingapo. Kukwezedwa uku kunaphatikizapo kuchepetsedwa kwa £75 / € 100 pamtengo wamtundu wamba wa PS5.

Sabata yatha, Sony idakweza mitengo yolembetsa ya PlayStation Plus mpaka 35%. Kukwera kwamitengoku kudakhudza mapulani olembetsa a miyezi 12 a Essential, Extra, and Premium tiers, pomwe mitengo ikukwera ndi $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 kutengera dongosolo lomwe mwasankha.

Ziyenera kutchulidwa kuti leaker yodalirika yawulula masewera ena omwe adzawonjezedwa ku PlayStation Plus Game Catalog mwezi uno.

