Kodi ndiyenera kuvala chigoba?

Pamene dziko likupitilira kulimbana ndi mliri wa COVID-19 womwe ukupitilira, funso loti kuvala chigoba kapena kusavala chigoba likadali nkhani yotsutsana. Kuchuluka kwa katemera kukuchulukirachulukira komanso zoletsa zikuchulukirachulukira m'malo ambiri, anthu ena atha kukhala akudabwa ngati masks akadali ofunikira. Tiyeni tifufuze za nkhaniyi ndikupereka momveka bwino.

Chifukwa chiyani masks adalimbikitsidwa poyambirira?

Kumayambiriro kwa mliriwu, akatswiri azaumoyo adalimbikitsa kuvala masks ngati njira yodzitetezera kuti muchepetse kufalikira kwa kachilomboka. COVID-19 imafalikira kudzera m'malovu opumira pamene munthu yemwe ali ndi kachilomboka atsokomola, kuyetsemula, kulankhula, kapena kupuma kwambiri. Masks amagwira ntchito ngati chotchinga, kulepheretsa madonthowa kulowa mumlengalenga ndikukomedwa ndi ena.

Ndi chitsogozo chotani pakali pano pa kuvala chigoba?

Malangizo ovala chigoba amasiyana malinga ndi dziko komanso malamulo akumaloko. Komabe, mabungwe ambiri azaumoyo, kuphatikiza World Health Organisation (WHO) ndi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), amalimbikitsabe kuvala masks nthawi zina. Izi zikuphatikizapo malo odzaza m'nyumba, zoyendera za anthu onse, ndi madera omwe amadutsa kwambiri.

Kodi masks amagwira ntchito motsutsana ndi mitundu yatsopano?

Inde, masks akadali ogwira ntchito motsutsana ndi mitundu yatsopano ya kachilomboka. Ngakhale mitundu ina imatha kupatsirana, njira yoyambira yopatsira imakhalabe yofanana. Kuvala chigoba kungathandize kuteteza yemwe wavalayo komanso omwe ali pafupi nawo ku matenda omwe angachitike.

Kodi anthu omwe ali ndi katemera amafunika kuvala zophimba nkhope?

Katemera amachepetsa kwambiri chiwopsezo cha kudwala kwambiri komanso kugona m'chipatala kuchokera ku COVID-19. Komabe, matenda opambana amatha kuchitikabe, makamaka pakatuluka mitundu yatsopano. Chifukwa chake, ngakhale mutalandira katemera wokwanira, ndikofunikira kutsatira malangizo akumaloko ndikuvala zophimba nkhope nthawi zina kuti muchepetse chiopsezo chotenga kachilomboka.

Kutsiliza

Pomaliza, pomwe zinthu zozungulira COVID-19 zikuyenda, kuvala masks kumatha kutenga gawo lofunikira popewa kufalikira kwa kachilomboka. Ndikofunikira kuti muzidziwitsidwa za malangizo aposachedwa ochokera kwa azaumoyo ndikutsata malamulo amdera lanu. Popitiliza kuvala masks ngati kuli kofunikira, titha kuchita nawo limodzi ntchito zolimbana ndi mliriwu ndikudziteteza tokha komanso madera athu.

FAQ

Q: Kodi cholinga chovala chigoba ndi chiyani?

A: Kuvala chigoba kumathandiza kupewa kufalikira kwa madontho opuma omwe angakhale ndi kachilombo ka COVID-19, kuchepetsa chiopsezo chotenga kachilomboka.

Q: Ndiyenera kuvala liti chigoba?

Yankho: Ndikoyenera kuvala chigoba m'nyumba zodzaza ndi anthu, m'mayendedwe a anthu onse, komanso m'malo omwe anthu amatumiza kwambiri.

Q: Kodi masks amagwira ntchito motsutsana ndi mitundu yatsopano?

A: Inde, masks amagwirabe ntchito motsutsana ndi mitundu yatsopano chifukwa amathandizira kuletsa kufalikira kwa madontho opumira, mosasamala kanthu za mtundu wake.

Q: Kodi anthu omwe ali ndi katemera amafunika kuvala masks?

Yankho: Ngakhale katemera amachepetsa chiopsezo cha matenda oopsa, anthu omwe ali ndi katemera amatha kutenga kachilomboka ndikufalitsa kachilomboka. Kutsatira malangizo akumaloko ndi kuvala zophimba nkhope nthawi zina ndikofunikira.