Julia Joung: Kuchokera ku Go to Biology

Julia Joung, m'modzi wa MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, adapeza mpumulo komanso chidwi chatsopano pomwe adawona AI ikugonjetsa m'modzi mwa osewera abwino kwambiri a Go padziko lapansi. Atakhala ubwana wake ku Taiwan akudziwa bwino masewerawa, Joung nthawi zonse ankaganiza za Go ngati vuto lomwe silingathetsedwe. Komabe, anapeza kuti biology inali yovuta kwambiri.

Pakafukufuku wake wamaphunziro apamwamba mu labotale ya sayansi ya ubongo ku yunivesite ya Stanford, Joung adawona machitidwe achilendo m'maselo aubongo otchedwa astrocyte. Zimenezi zinam'chititsa chidwi kwambiri ndipo zinachititsa chidwi kwambiri ndi biology. Anapitiliza ulendo wake polowa mu labu ya katswiri wokonza majini a Feng Zhang ku Broad Institute ku Cambridge, Massachusetts. Kumeneko, adafufuza za "kuwunika kwa ma genome-scale," pogwiritsa ntchito zida ngati CRISPR kusintha jini iliyonse ya 20,000 mumtundu wa munthu kuti amvetsetse zotsatira zake.

Cholinga cha Joung chinali kugwiritsa ntchito kuyesa kwa majini ku maselo enieni a ubongo monga astrocyte, omwe ndi ovuta kupanga mu labu. Pofufuza momwe zinthu zosiyanasiyana zolembera zimakhudzira ma cell stem, adafuna kumvetsetsa momwe amazindikirira ma cell. Kafukufuku wake adatulutsa "ma atlas" omwe amawonetsa kukhudzidwa kwa zinthu zolembera payekha. Cholinga chachikulu ndikukhala ndi kuthekera kopanga mtundu uliwonse wa selo molamulidwa, zomwe zitha kugwiritsidwa ntchito pakuyesa mankhwala ndi kupita patsogolo kwamankhwala.

Ngakhale kuchuluka kwa kuwunika kwa majini ndikwambiri, komwe kumafunikira mgwirizano ndi zinthu zambiri, Joung adadziperekabe kupititsa patsogolo ntchitoyi. Ntchito yake yapano ku Whitehead Institute imayang'ana kwambiri pakumvetsetsa kaphatikizidwe ka mapuloteni m'maselo. Joung amayendetsedwa ndi kuthekera kosatha komwe biology imapereka ndipo akupitiliza kupanga zida zatsopano zoyankha mafunso ofunikira.

Ulendo wa Julia Joung kuchokera pakuchita bwino Go mpaka kusanthula zinsinsi za biology umapereka chitsanzo cha chidwi chake komanso kudzipereka kwake pakukankhira malire. Pamene akulowera mozama muzovuta za kafukufuku wa sayansi, ntchito yake ikulonjeza kuti idzavumbulutsa zidziwitso zatsopano zomwe zingasinthe tsogolo lazamankhwala ndi ukadaulo.

Zowonjezera: MIT Technology Review